Taylor Swift történelmet írhat az idei Grammy-gálán

Hazai idő szerint hétfő hajnalban veszi kezdetét az idei Grammy-gála. A Los Angeles belvárosában található Crypto.com Arénában megrendezett díjátadó házigazdája Trevor Noah lesz, a fellépők között pedig SZA, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Joni Mitchell, Billy Joel, Luke Combs, Burna Boy, Travis Scott és a U2 szerepel. Idén már 94 kategóriában adják át a díjakat, miután három újabbal bővítették a sort – legjobb alternatív jazzalbum, poptáncfelvétel és afrikai zenei előadás. Az akadémia a négy fő kategóriában – év albuma, dala, felvétele és új előadója – viszont tízről ismét nyolcra szűkítette a jelöltek számát.

A legtöbb jelöléssel, kilenccel SZA rendelkezik, akit héttel követ Phoebe Bridgers és Victoria Monét, illetve hattal Jon Batiste, Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo és Miley Cyrus. Idén ráadásul ismét történelem születhet a gálán, amennyiben Taylor Swift nyer Midnights nevezetű lemezével a legjobb album kategóriában. Ő lenne az első előadó, akinek négyszer is sikerült megkaparintania az elismerést – jelenleg három győzelemmel áll az élen Stevie Wonderrel, Frank Sinatrával és Paul Simonnal karöltve. Mint ismert, tavaly Beyoncé döntötte meg egy magyar származású karmester, Solti György rekordját. Az eddig 88 Grammy-jelölést kiérdemlő énekesnő a pályafutása során 32 díjat nyert, míg a korábbi csúcstartó 31-et, így ő lett a Grammy történelmének legtöbbet díjazott előadója.

Ugyan már a tavalyi évben is nehezen lehetett kikövetkeztetni, a főbb kategóriákban kik kerülnek ki győztesen – arra meg pláne nem számított senki, hogy az év dala a Just Like That lesz Bonnie Raitt-től, a legjobb új előadó pedig Samara Joy –, idén még nehezebb találgatni. A 2024-es Grammy-gála jelöltjeit nézve viszont az elöljáróban leszűrhető, hogy a női előadók dominálnak, köztük a legjobb dal, felvétel, pop és R&B album, illetve alternatív zenei teljesítmény kategóriában. A női rapperek is jól teljesítettek, Nicki Minaj, Doja Cat, Ice Spice és Coi Leray egy-egy jelölést szereztek, ezzel szemben a férfi énekesek alulmaradtak. Csak egy-egy kategóriában esélyes az elismerésre például Ed Sheeran, Bruce Springsteen, Luke Combs és Travis Scott. A latin zene egyre növekvő népszerűsége ellenére pedig az ebben a műfajban készült dalok sem remekeltek.

Meryl Streep is esélyes

Nagy meglepetést okozott a jelöltek kihirdetésénél, hogy a tavaly három Grammy-díjat bezsebelő Olivia Rodrigo idén már rocksztárok között versenyezhet. A Ballad of a Homeschooled Girl dalával ugyanis Jelölést kapott a legjobb rockdal kategóriában, amelyben rajta kívül még esélyes a győzelemre a The Rolling Stones, a Foo Fighters, a Queens of the Stone Age és a boygenius. Az viszont várható volt, hogy a Barbie filmben felcsendülő szerzemények sok jelölést fognak elnyerni, végül 12-t sikerült: ötöt Billie Eilish What Was I Made For?, kettőt Dua Lipa Dance the Night, kettőt Nicki Minaj és Ice Spice Barbie World, egyet pedig Ryan Gosling I’m Just Ken című daláért – illetve az alkotás további két kategóriában is versenyez.

Idén hetedjére jelölték Grammy-díjra Meryl Streep színésznőt, aki Brian Selznick Big Tree című könyvét narrálta, így a legjobb hangoskönyvért, narrálásért és történetmesélésért járó elismésre esélyes – ahogy többek között Bernie Sanders és Michelle Obama. Az est házigazdája, Trevor Noah szintén harcba száll, ő a legjobb vígjátékalbumért járó díjért versenyez Chris Rockkal és Wanda Sykesszal egyetemben. Megemlítésre érdemes emellett a feltörekvő Victoria Monét, akinek Hollywood című dalánál közreműködött a kétéves kislánya, Hazel is, akivel együtt jelölést kaptak a legjobb hagyományos R&B-előadás kategóriájában. Ő a Grammy történelmének egyik legfiatalabb jelöltje. Az idősebb generációt tekintve pedig a 90 éves Willie Nelsonnak – akinek Bluegrass című lemezét jelölték a legjobb bluegrassalbumok között – és a 91 éves John Williamsnek is lehetősége van hazavinni egy-egy elismerést.

Az Oppenheimer Grammy-díjat nyerhet

A legjobb zenei film jelöltjei között találunk David Bowie-ról, Tupac Shakurról és Little Richardról szóló alkotásokat, míg a zeneszerzők tekintetében a jelöltek párhuzamba állíthatóak az Oscar-gála nagy esélyeseivel. A Barbie-ban hallható dalok alkotói mellett akár díjjal térhet haza Ludwig Göransson és John Williams, előbbi az Oppenheimer és a Fekete Párduc 2., utóbbi A Fabelman család és az Indiana Jones és a sors tárcsája filmek zenéjét szerezte. Göransson öt, Williams pedig egy kategóriában versenyez. Érdemes kiemelni emellett Serban Ghenea 19 Grammy-elismeréssel jutalmazott hangmérnököt, aki idén hét díjra esélyes: az év felvétele kapcsán Taylor Swift Anti-Hero, Olivia Rodrigo Vampire és Jon Batiste Worship című dalán dolgozott. A legjobb album tekintetében közreműködött Taylor Swift Midnights és Olivia Rodrigo Guts lemezén, továbbá ugyanez a helyzet áll fenn a legjobb poptáncfelvétel kategóriában David Guetta Baby Don’t Hurt Me és Bebe Rexha One In A Million dala esetén.

A kiadókat illetően a Universal Music viszi a prímet 38 jelöléssel, amiből 13 a legfőbb négy kategóriában van. Az év albumának, dalának és felvételének jelöltjei között több előadó is szerepel, aki hozzájuk van leszerződve. A lemezek terén Olivia Rodrigo, Lana Del Rey, Jon Batiste és a boygenius, az év felvételére és dalára vonatkozólag pedig Jon Batiste, a boygenius, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey és Billie Eilish.

Ki nyer?

Ugyan a napokban több szakavatott portál is próbálta megtippelni, a főbb kategóriákból kik kerülhetnek ki nyertesen, a tavalyi Grammy-gálából kiindulva kár ilyen találgatásokra hagyatkozni. Mindez részben azzal okolható, hogy a zenei ízlés változásával együtt az akadémiának is egyre több tagja lesz. Az utóbbi négy évben több ezren csatlakoztak hozzájuk, ezáltal sokszínűbbé téve a szavazók körét, ami egyúttal azt is eredményezi, hogy az egyes kategóriákban nem feltétlenül azok győznek, akikre a legtöbben számítottunk volna. Elég csak a tavalyi gálán az év dalának megválasztott, Bonnie Raitt által énekelt Just Like Thatre gondolni, vagy a 2017-es díjátadóra, amikor a legjobb album Adele 25 című lemeze lett, amin még az énekesnő is annyira meglepődött, hogy a színpadon állva azt mondta beszédében, Beyoncénak kellett volna győznie a Lemonade-del, és nem tudja elfogadni az elismerést – majd a díjat kettétörte, hogy az egyik felét pályatársának adja.

Idén ráadásul először fordul elő, hogy a tagok a négy fő kategória (az év albuma, dala, felvétele és új előadója) mellett két másikban is leadhatják voksukat – az év producere és dalszerzője nem klasszikus műfajban. Az akadémia tagjai az előbbieken kívül egyébként legfeljebb tíz másik kategóriában szavazhatnak, három zenei területen. A jelöltek idei felhozatalát nézve pedig nem volt könnyű dolguk. Az előadók tavalyi teljesítményét alapul véve SZA, Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo és Miley Cyrus valószínűleg díjjal fognak hazatérni. Amennyiben bejön a papírforma, az alábbi énekesek közül kerülhetnek ki a nyertesek a legfontosabb kategóriákban:

az év dala : Miley Cyrus (Flowers), Taylor Swift (Anti-Hero), Billie Eilish (What Was I Made For?)

: Miley Cyrus (Flowers), Taylor Swift (Anti-Hero), Billie Eilish (What Was I Made For?) az év felvétele : Miley Cyrus (Flowers), Taylor Swift (Anti-Hero), Billie Eilish (What Was I Made For?), SZA (Kill Bill)

: Miley Cyrus (Flowers), Taylor Swift (Anti-Hero), Billie Eilish (What Was I Made For?), SZA (Kill Bill) az év albuma : Taylor Swift (Midnights), boygenius (The Record), SZA (SOS)

: Taylor Swift (Midnights), boygenius (The Record), SZA (SOS) az év új előadója: Noah Kahan, Jelly Roll, Victoria Monét

(Borítókép: Taylor Swift a 65. Grammy-díj-átadón 2023. február 5-én. Fotó: John Shearer / Getty Images)