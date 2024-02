Gúnyos becenévvel illette Meghan Markle-t Fülöp herceg

Fülöp herceg, Edinburgh néhai hercege állítólag D.o.W.-ként emlegette Meghan Markle-t, utalva „Windsor hercegnéjére” (Dutchess of Windsor), az amerikai, elvált Wallis Simpson után, aki hozzáment VIII. Eduárdhoz, és támogatta a királyi lemondását.

Kiderült, hogy mivel Meghan amerikai és Harry herceg előtt is már volt házas és elvált, Fülöp herceg hátborzongatónak tartotta, hogy mennyire emlékezteti őt Windsor hercegnéjére – derült ki Ingrid Seward My Mother And I című könyvéből.

Új könyvében Ingrid sok hasonlóságot vett észre Meghan Markle és Fülöp herceg között. Szerinte Edinburg néhai hercege arra a tényre utalt, hogy mindketten ceruzavékony, sötét hajú, elbűvölő, amerikai, elvált nők voltak.

Nem Meghan az egyetlen tagja a királyi családnak, akit becenévvel illetnek. A néhai Erzsébet királynő ugyanis a Lilibet becenevet onnan kapta, mert gyermekkorában a saját nevét, az Erzsébetet így ejtette.

Az új könyv tele van kinyilatkoztatásokkal arról, hogy a királynő valójában mit érzett Meghan és Harry iránt, miután elhagyták a királyi családot – írja a Mirror.