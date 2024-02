Ryan Gosling végre felfedi Ken titkait

A színész rettegett a popkulturális ikon, Ken szerepétől, de szerencsére van két kislánya, akik hol a sárban dagonyáznak a babával, hol hónaljgyulladás miatt temetik el. Greta Gerwig és Margot Robbie is hitt Goslingban, sőt, csak őt tudták elképzelni Ken szerepére.

Egy színész számára furcsa lehet találkozni egy olyan karakterrel, aki élő vagy még inkább műanyag! Ryan Goslinggal ez történt, mikor először elolvasta Greta Gerwig Barbie-forgatókönyvét, és családi házának kertjében rábukkant egy sárban fekvő pucér Ken babára. Az egyik lánya babája volt.

Jóval azután, hogy bemutatták a mozikban a Barbie-t, miután 2023 legnagyobb filmje lett, és a felnőtt férfiakat arra inspirálta, hogy neonrózsaszínt hordjanak, Gosling ismét belefutott otthon Kenbe, de most már szmokingot viselt, bár ujjatlant. Ez a Ken, ahogy a lányai elmondták, hónaljgyulladásban meghalt.

A Variety cikkében azt olvashatjuk, Gosling szkeptikus volt, hogy ő-e a megfelelő Barbie partnerének szerepére, de a rendező Greta Gerwig is csak őt tudta elképzelni Kenként, ahogy a produceri szerepet is vállaló Margot Robbie-Barbie is. Szerintük csak Gosling elég alázatos ahhoz, hogy egy női rendező keze alatt kisebb szerepet vállaljon, mint a főszereplő nő.

Ken, a gyönyörű Gosling

Robbie felsorolja Gosling egyedülálló képességeit is, komikus és drámai, őszinte, de nem szatirikus, és persze gyönyörű. Gosling is vastagon benne volt a film 1,4 milliárd dolláros bevételében, Oscar-jelölést is kapott, amiért Kenergy új rétegeit hozta létre. De úgy nyilatkozott:

Ez a legnehezebb szerep, amit valaha el kellett játszanom!

Pedig a Drive sem volt piskóta, ahogy a Blue Valentine sem, de a 43 éves Gosling félt nagyon Kentől, aki a popkultúra ikonikus alakja. Gerwig és Robbie meggyőzte, ezután viszont hosszú időbe telt kitalálnia, ki is Ken. Hiszen a figura mögött nem volt semmi az esztétikán túl, tehát a színész saját életének történéseivel és élményeivel, tapasztalataival próbálta kitölteni személyiségét. Többek között abból, hogy elköltözött Kanadából (ahogy Ken is elhagyja Barbielandet), hogy esküvőkön haknizott, a Mickey Mouse Clubban való szereplésből. Épp ezt a disney-s karaktert vette elő újra Kennél.

De ha Goslingot nem három nő veszi körül, akik közül kettő Barbie–Ken-rajongó, akkor talán soha nem is vállalja a szerepet. Két lánya, a 9 éves Esmeralda Amada és a 7 éves Amada Lee segítettek neki megtanulni az I'm Just Ken tánclépéseit, és felesége, Eva Mendes színésznő is gyakorolta vele a szerepet.

Gosling számára a karakter a bizonytalanság megnyilvánulása lett, a nosztalgikus sóvárgás valami nagyobb után – ez az ő esetében egy Barbie nevű barátnő.

A SAG-AFTRA-sztrájk miatt, amely egy héttel a Barbie megjelenése előtt kezdődött, Gosling soha nem beszélt hosszasan Kenné válásának folyamatáról, de most feltárta, hogy ez a karakter egyenes folytatása a korábbi munkáinak

Valamilyen szempontból minden, amit tettem, ehhez vezetett... És nem hiszem el, hogy ezt mondom. Voltak pillanatok, amikor azt gondoltam, a Blue Valentine óta nem éreztem, hogy ennyire keményen dolgoztam volna.

Pedig a Blue Valentine után még ott volt a Drive, A hatalom árnyékában, a Túl a fenyvesen és a Kaliforniai álom is.