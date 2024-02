Ki volt Travis Kelce Taylor Swift előtt?

Taylor Swift pasiügyeivel talán már mindannyian tisztában vagyunk, na de mi a helyzet jelenlegi párjával, Travis Kelcevel? Úgy tűnik, a Kansas játékosa is sokat keresgélt, mire az útjai az énekesnőhöz vezettek. Íme Travis Kelce párkapcsolatainak története, illetve egy kis betekintés Taylor Swifttel való rózsaszín felhős kapcsolatába.

Történetünk 2016-ban kezdődik, amikor is Travis Kelce úgy döntött, elindítja saját változatát a már jól ismert Nagy Ő sorozatból Catching Kelce címmel. A Kansas játékosára rá is talált a szerelem, ugyanis a műsor alatt megismerkedett Maya Benberryvel, aki magabiztosságával vette le a lábáról.

Benberry műsorvezetőként dolgozott Kentuckyban, viszont kapcsolata Kelcevel teljesen megváltoztatta az életét annak ellenére, hogy csupán öt hónapig tartott románcuk. A műsorvezető vetett véget a kapcsolatnak, ugyanis állítása szerint Travis Kelce végig csalta őt kapcsolatuk alatt.

2017-ben vette kezdetét Kelce eddigi leghosszabb kapcsolata Kayla Nicole modell-műsorvezetővel.

Instagramon kezdtem csekkolgatni, majd újévkor végre sikerült befűznöm. Végül ő írt rám, a többi meg már történelem

– fogalmazott anno Travis Kelce.

Kapcsolatuk virágzott, majd 2020-ban indultak el a lejtőn, a Covid évében egy kevés ideig mosolyszünet is volt kettejük között, de sikerült rendezniük. 2022 májusáig voltak együtt, majd végleg szakítottak, aminek indokát a mai napig nem osztották meg a nyilvánossággal.

Nagyjából fél évvel később, 2022 októberében ismét rátalált a szerelem az amerikaifoci-játékosra, Zuri Hall személyében. Hall az Access Hollywood tudósítója volt akkoriban, így nem teljesen világos, hogyan is kerülhettek azonos körökbe Kelcevel.

Kapcsolatuk nem volt túlzottan nyilvános, Hallt csak kedvese meccsein lehetett lencsevégre kapni a lelátó VIP-részén a Kelce család körében.

A pár 2023 elején szakíthatott, ugyanis ekkor erősítette meg először Kelce, hogy szingli. Zuri Hall azóta folytatta műsorvezetői karrierjét a szórakoztatóiparban.

Taylor Swift az igazi?

2023 őszén robbant a médiabomba, amikor is kiderült, hogy Taylor Swift és Travis Kelce egy párt alkotnak. Swift rajongói a kezdetektől fogva drukkolnak kapcsolatuknak, ugyanis tisztában vannak azzal, mennyire nem volt szerencséje eddig a szerelemben az énekesnőnek, amiért gyakran támadták is.

A Kansas csapatkapitánya és Kelce családja is pozitívan kommentálja a szerelmesek kapcsolatát, mi több, már azt várják, mikor hangzik el a sorsdöntő kérdés, és kéri meg Taylor Swift kezét Travis Kelce. Egyes információk szerint ez már szinte bármikor megtörténhet, ugyanis az a hír járja, hogy Kelce engedélyt kért apósától, hogy feleségül vegye az énekesnőt.

Amióta együtt vannak, mindkettőjük karrierje szárnyal, ahogy a MediaFuture írja, igazán ekkor robbant be a Taylor Swift-effektus, így elmondható, hogy igazán jó párost alkotnak, és nagyon jó hatással vannak egymásra. Taylor Swift turnéja és koncertfilmje hatalmas sikernek örvendett, valamint egy Grammy-díjat is bezsebelt Midnights című albumáért. Travis Kelce sem panaszkodhat, ugyanis kapcsolatuk kezdete óta sikert sikerre halmoz a Kansas Chiefs csapata, még a Super Bowlon is arattak.

Minden jel arra mutat, hogy ez a páros egymásnak lett teremtve, ráadásul még Amerika is profitálhat boldogságukból.