„Gazda nagyon keresni kezdett, ahogy észrevette az eltűnésem, Facebookon köröztetett, a zsaruknak is szólt. Ezt észrevette a rabló is, mérlegelt, sutyorgott a társával, és már nem ért nekik annyit az egész. Mit szépítsem: kitettek a Jósika utcánál, becsületükre legyen mondva: jól bántak velem, nem sanyargattak, tettek rám egy levelet, hogy hát szánják-bánják, benézték, azt hitték, hogy lom vagyok” – így számolt be elrablásának és megkerülésének történetéről a BRFK Facebook-oldalán Bernát mackó.

A vendégcsalogató játék mackó a mostani „elrablásán” kívül is került már érdekesebbnél érdekesebb helyzetekbe, például sokszor volt szelfikellék, vitték már el pár méterre csak úgy poénból, játszogatott vele feldobott bachelorbrigád vagy éppen egy lágymányosi leánybúcsús csapat.

Bernát medve – ahogy eddig mindig – a mostani kalandot is épp bőrrel, vagyis épp szőrrel megúszta ám, ezúttal a rendőrség vitte vissza jogos tulajdonosához a Jósika utcánál kitett plüssóriást.