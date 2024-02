Ördög Nóra elárulta, kiknek van esélyük megnyerni a Next Top Model Hungaryt

Március 17-én 19 órakor startol el a TV2 legújabb műsora, a Next Top Model Hungary, amelyben Magyarország következő topmodelljére vadásznak. A villába beköltöző 16 lány közül kerül majd ki a nyertes, aki 10 millió forint mellett egy két évre szóló modellszerződéssel gazdagodik, továbbá 2024-ben a Schwarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete lesz, és szerepelhet a JOY magazin címlapján. A műsorban egy négy főből álló zsűri terelgeti a versenyzőket: Tomán Szabina üzletasszony, ex-modell, Axente Vanessa topmodell, Tombor Zoltán divatfotós és Merő Péter divattervező. A produkció vezetését pedig Ördög Nórára bízták, aki február 22-én a műsor kapcsán szervezett sajtóeseményen kifejtette, egy vizuális orgazmussal ér majd fel, amit látni fogunk a képernyőn. Mint mondta, a forgatás izgalmas volt, mivel az egész csapat együtt lélegzett – részben annak köszönhetően, hogy a versenyzők egy villában is laktak.

Nekem most először volt igazán rálátásom arra, hogy a topmodellek élete nem csak felszínes csillogás. Bár nyilván sejthető volt, hogy nagyon komoly a szűrő, hogy kik lehetnek azok, akik a legjobbak közé eljuthatnak, és most azt is megtapasztalhattam, hogy milyen kihívásokon kell keresztül menniük