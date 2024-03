Victoria Beckham balesetet szenvedett

Az egykori Spice Girlből lett divattervezőt pénteken látták először sántikálni a mankókkal, amint legújabb kollekciójának bemutatójára igyekezett a párizsi divathéten. A segédeszközök egyébként tökéletesen illettek fekete ruhájához. A TMZ szerint az énekesnő magához képest visszafogottan viselkedett, nem mosolygott a paparazzóknak, és túlméretezett fekete napszemüveget viselt.

Férje, David Beckham a múlt héten árulta el Instagram-oldalán, hogy feleségét gipszbe kellett rakni, miután edzőtermi balesetet szenvedett. A visszavonult futballsztár azonban nem avatta be a követőiket abba, hogy pontosan mi történt.

Később maga Victoria Beckham is beszámolt a sérülésről: először Valentin-napon jelentette be egy Instagram-történetben egy a lábáról készült fotóval. Majd a divatos, fekete fémmankók Victoria kifutójára is felkerültek.

Az énekesnő a Spice Girlsszel való szakítása után szólókarrierbe kezdett, azonban a divatiparban talált rá igazán magára. 2000-ben modellkedett először a londoni divathéten, és több divattervezővel – köztük Dolce & Gabbanával és Roberto Cavallival – dolgozott együtt, mielőtt megalapította saját divatmárkáját, a Victoria by Victoria Beckhamet, ami a ruhaneműk mellett szépségipari termékeket is árul.