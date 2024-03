Roman Polanskira ezúttal tényleg lesújthat az igazságszolgáltatás

Továbbra sem szabadul az igazságszolgáltatás karmai közül Roman Polanski. A francia-lengyel filmrendezőt kedden állítják bíróság elé Párizsban, miután vádat emeltek ellene azért, mert rágalmazott egy brit színésznőt, aki a nyolcvanas években szexuális zaklatással vádolta meg a férfit.

Az ügy még 2010 májusában robbant ki, amikor az 56 esztendős Charlotte Lewis azt állította, hogy Polanski szexuálisan bántalmazta őt egy meghallgatáson párizsi otthonában még 1983-ban, amikor csak 16 éves volt.

2019 decemberében Polanski a Paris Match magazinnak adott interjújában „utálatos hazugság"-nak nevezte a vádakat. Emellett egy Lewisnak tulajdonított 1999-es idézetre is hivatkozott, a nő ugyanis a News of the Worldnek adott interjújában állítólag azt mondta, hogy az úrnője akart lenni, és valószínűleg sokkal jobban vágyott Polanskira, mint a rendező rá.

Lewis 2010-ben vitatta az idézet pontosságát, és Polanski interjúját követően rágalmazási pert indított. az ügyben most történt vádemelés.

Polanski jogi csapata tagadta, hogy ügyfelük a Paris Match-hez fűzött megjegyzéseiben bármiféle rágalmazás történt volna.

Roman Polanskinak joga van nyilvánosan védekezni és véleményt nyilvánítani, ugyanolyan alapon, mint az őt megvádoló személynek"

– mondta Delphine Meillet ügyvéd.

A keddi tárgyaláson Roman Polanskinak nem kell megjelennie a bíróságon, míg vádlója, Charlottero Lewis várhatóan jelen lesz a bíróságon – írja aThe Guardian.

A szexuális zaklatás vádjai koránt sem állnak távol a rendezőtől, a 90 éves férfit korábban több nő is megvádolta. A legemlékezetesebb eset ezek közül az 1977-es volt, amikor is Polanskit egy 13 éves lány megerőszakolása miatt akarták felelősségre vonni az Egyesült Államokban (ezek azonban mára már elévültek), 1978-ban pedig Európába menekült a férfi. A rendező – akinek hosszú pályafutása során többek között olyan Oscar-díjas filmek készültek, mint a Rosemary gyermeke, a Kínai negyed és A zongorista – természetesen mindvégig elutasított minden állítást.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Roman Polanski 2019-ben. Fotó: Foc Kan / Getty Images)