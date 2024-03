A Barbie márka tulajdonosa, a Mattel az egyik legismertebb magyar haute couture divatházat, a Sentiments Couture-t kérte fel, hogy a világ legnagyobb darabszámban eladott, 65 évvel ezelőtt piacra dobott játék babájának egy különleges, teljes egészében kézzel készült kollekciót tervezzen. A tíz ruhakölteményt egy brunch keretében mutatták be ma a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace luxusszállodában 65, a saját szakmáját tekintve kiemelkedő, inspiráló hölgy részvételével.

Immár 65 éve annak, hogy Ruth Handler megalkotta a lányáról Barbie-nak elnevezett babát, amely igazi úttörőnek számított a játékpiacon. 1959 előtt ugyanis a kislányok kezébe csak pólyás vagy gyerek formájú hajas baba került, így rögtön nagy siker lett a felnőtt, fiatal nőt ábrázoló játék. Bár az első baba az ikonikussá vált fekete-fehér csíkos úszódresszében még meglehetősen provokatívnak számított, a hatvanas évek elején a Barbie babák jobbára úgy néztek ki, mint amelyek A stepfordi feleségekből léptek elő a korszak alakkövető, jól szabott, az elfogadott amerikai női divatba teljesen belesimuló ruháikban – nem nehéz ebbe belelátni, hogy a kislányok a felsőbb osztályok háziasszonyainak szerepköreit sajátíthatták el velük játékos formában.

De már ebben az évtizedben kikristályosodott, hogy Barbie dinamikusan követi majd a trendeket, a konvenciók ellen lázadó fiatal generáció öltözékei mellett pedig megjelentek az első foglalkozások is – jobbára egyelőre csak légikísérőszettekben voltak elérhetők a babák. Ma ellenben a cég büszke arra, hogy immár több mint 250 karrierutat ismertetett meg az évtizedek alatt a kislányokkal az öltözékek révén, köztük olyanokat, amelyek az adott pillanatban még nem igazán voltak elérhetők a nők számára. Legyen szó az újságírásról vagy a sebészetről, de Barbie volt már pilóta, tűzoltó, feltaláló, űrhajós, környezetvédelmi aktivista – sőt amerikai elnök is.

Azonban Barbie nemcsak társadalmi fronton, hanem a divat terepén is mindig haladt a korszellemmel. Amikor a hetvenes évek végén a nők az utcán, a bíróságon vagy a Ms. magazin hasábjain küzdöttek a jogaikért, a protestálók divatja, a lezser, netán a kifejezetten hippiszettek is megjelentek Barbie gardróbjában. Aztán később a valós történelmi alakok vagy a popkulturális ikonok mellett – némileg az alapmodellekhez képest drágább árfekvésű – grandiózus estélyikben pompázó, limitált, gyűjtői kiadásoknak és a dizájnerekkel való együttműködéseknek is lehetett örülni. E kettőnek ötvözete ez a magyar kollekció is a cég részéről, ami azonban – sajnos – kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Barbie-nak a hazai felső tízezer egyik kedvenc márkáját választották

A 65. évforduló apropóján sok ország készül majd valamilyen egyedi marketingaktivitással, a sort azonban Magyarország nyitja ezzel a Budapesten bemutatott divatkollaborációval. A közel három évtizede fennálló Sentiments Couture-t a Joó Beatrix és Kovács Andor alkotta terveződuó alapította, de kollégájának 2009-es elhunyta után a budapesti társasági élet ismert alakjának számító divattervezőnő egyedül vezeti a magyar elit körében kifejezetten népszerű márkát.

A cég nem csupán méretre szabott egyedi estélyiket, koktélruhákat és kosztümöket, netán anya-lánya szetteket készít, de immár rendre bemutat konfekciókollekciókat is, az öltözékek mellett saját kiegészítőkkel, legyenek azok táskák vagy épp selyemsálak. Bár a Sentiments Couture a klasszikus eleganciát, a nőies sziluetteket, a legfinomabb textíliákat és a megkérdőjelezhetetlen luxust preferálja, nem lehet rásütni, hogy unalmas lenne. Igaz ez a kollekciók kampányfotóira és a bemutatókra egyaránt, a cég fotózott így már az egerszalóki sódombon, és mutatott már be egy látványos show keretében a margitszigeti zenélő szökőkútnál is.

Az utóbbi években a prèt-a-porter kollekciókat a Budapest Central European Fashion Weeken (BCEFW) mutatta be a márka évente kétszer, amelyek közül a leglátványosabb kétségkívül a 2023 februárjának elején, a budapesti ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár gyönyörű olvasótermében prezentált 2023-as őszi-téli kollekció volt. A show-n nemcsak manökenek, hanem hírességek is felvonultak, a koncepció a XX. századi klasszikus, párizsi szalonbemutatókat idézte meg, ahogy a tervezőnő kedvenc irodalomtörténeti hősnői által inspirált ruhák belakták az egész termet egészen a galériaszintig.

Világhírű márkák nyomdokaiba lépett a magyar divatház

Mint már említettük, egy ilyesfajta együttműködés nem számít újdonságnak a Barbie háza táján, eddig több mint 70 márkával kollaborált a cég 1990 óta, amikor is Barbie-t először öltöztette híres tervező: Bob Mackie egy arany flitteres, fehér tollboás estélyit álmodott meg a szőke babának. De a felkérést az Escada, a Givenchy, a Ralph Lauren, a Bill Blass, az Oscar de la Renta, a Balmain, a Karl Lagerfeld, a Vera Wang, a Burberry, az Armani, a Kate Spade, a Versace, a Carolina Herrera, a Zac Posen, a Coach, a Christian Louboutin vagy a Zuhair Murad divatházak sem utasították vissza – hogy most csak az idehaza legismertebb neveket soroljuk.

A tervezők általában nem egy konkrét, a valóságban is létező modelljüket miniatürizálták, hanem az adott márka karakteres stílusát igyekeztek átadni a 29 centis, jellegzetes barbie-s idomokra adaptálva. Persze ennek az ellenkezőjére is akad példa, a Dior például a divattörténetbe bevonult, a II. világháború után a női öltözködést forradalmasító Bar kosztümjét adta rá az egyik babájára az 1947-es New Look kollekciójából.

A magyar együttműködés is ezt az irányt képviseli, a tíz szett darabjai jobbára a valóságban is léteznek, hiszen a 2024-es tavaszi-nyári, Synesthesia névre hallgató kollekció részeiként mutatkoztak be szeptember elején a budapesti Millenáris Parkban megrendezett BCEFW zárónapján. A hetvenes évek glamúrját, elegáns nyári divatját megidéző kollekció főmotívuma, egy pasztellesebb, apróvirágos terülőminta is megjelenik a Barbie-szettek közt, ahogy a horgolt és tweed darabok is képviseltetik magukat.

A kollekció két legemblematikusabb estélyi ruháját is legyártották, az egyik egy fekete szoknyarészes, a dekoltázsnál banánzöld flitterekkel feldobott darab, a másik pedig a bemutató zárómodellje, egy romantikus csupa tüll csoda. Az exkluzívan ehhez a projekthez készült kreációk közül a legnagyobb figyelmet kétséget kizáróan a fodros uszályos Oscar-estélyi érdemli. Az öltözékek teljes egészében kézzel, sok munkaóra alatt, nagy odafigyeléssel történő legyártása a tervezőnő bevallása szerint a szokatlanul kis méretek miatt igencsak feladta a leckét a varrodának, ennek ellenére sem voltak azonban hajlandók engedni a rájuk jellemző magas szabászat minőségi elvárásaiból, így az illesztéseknek, a varrásoknak, valamint a babák frizurájának, ékszereinek és más kellékeinek, illetve lábbelijének egyaránt tökéletes kivitelben kellett elkészülniük.

„Gyermekkoromban a nyári szünidőket álmodozással és tervezéssel töltöttem, az elképzelt ruhákat a Barbie babáimnak a nagymamám varrta meg, aki mindig is támogatta a kreativitásom kibontakoztatását. Egy álmom vált hát valóra, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy a Mattel magyarországi marketingmenedzsere, Török Kata felkért, hogy a globálisan megtartott évforduló alkalmából tervezzem meg a Barbie számára a Sentiments Couture kollekciót, amely azzal világszinten is egyedülálló, hogy a korábbi dizájnerkollaborációk keretében maximum pár szett született egy tervezőtől, és azok is több együttműködés alatt” – mondta el az Indexnek Joó Beatrix.

Az amerikai központú Mattelt a közép- és a kelet-európai régió egyébként többször is megihlette már, nemegyszer dobtak piacra Barbie-t orosz vagy német stílusú öltözékben, de lehetett venni lengyel, svájci, csehszlovák vagy osztrák népviseletben is – a román azonban babaként már nem jött ki, csak a ruhák kerültek a boltokba. Az osztrák Palmers márkával többször is együttműködött a cég, és természetesen a Sissi-tematikát sem tudták kihagyni: a globálisan legeladhatóbb kelet-közép-európai női történelmi alak hercegnő és császárné kiadásban is napvilágot látott.

Barbie nem pusztán egy játék, hanem fontos edukációs eszköz is

A Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban tartott brunchon nem csak a ruhák mutatkoztak be. 65, a saját szakterületén kiemelkedő sikereket elért hazai hölgyet hívott meg a márka, köztük akár a kerekasztal-beszélgetésben is részt vevő Vágó Bernadett színésznőt, a Bánffy Miklós-díjas Szovják Bea zenei menedzsert, Rost Andrea operaénekesnőt, Milánkovich Dorottya űrkutatót, Mészáros Antóniát, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatóját vagy Farkas Andrea válogatott kézilabdázót.

A rendezvényen megjelent hölgyek a saját példájukon keresztül adták bizonyítékát annak, hogy a kislányként elképzelt célok a szó szoros értelemben valósággá válnak, ha hisznek bennük és tesznek is értük.

„Fantasztikus azt látni és naponta tapasztalni, hogy ezek a játék babák mennyire inspirálóan hatnak a gyerekekre, függetlenül a korszaktól és a körülményektől, amikor és ahogy felnőnek. Rengeteg ötletet és fogódzót adnak nekik, hogy már kicsiben elképzeljék, milyen lehetne az életük, ha orvosok, tanárok, kozmetikusok, mérnökök vagy éppen tengerbiológusok lennének. Sokfélék vagyunk, és Barbie segítségével ezt a gyerekek nyelvén is el tudjuk mondani, arra buzdítva őket, hogy minél jobban higgyenek az álmaikban és azok valóra válthatóságában. A 65. évforduló alkalmat teremt arra, hogy ezt az üzenetet minél többekhez eljuttassuk, és vele együtt megerősítsük a kislányokat abban a tudatban, hogy semmi sem szabhat gátat nekik a céljaik és vágyaik elérésében” – nyilatkozta lapunknak Török Kata, a Barbie mellett többek közt a Hot Wheels, a Thomas&Friends, a Monster High és a Fisher-Price márkákat is birtokló Mattel hazai képviselője.

A cég számos új babát hoz egyébként ki az idei évben a jubileum apropóján, ezeknek a dobozára egységesen a 65-ös szám is rákerül majd. A Barbie történetének három legnépszerűbb foglalkozása (állatorvos a farmon, popsztár és asztronauta) is új külcsínt kap, de új tagokkal bővül a Fashionistas termékcsalád is, amelyek az idei tavasszal régi, közkedvelt modellek újraértelmezésének tekinthetők, köztük az 1959-es első baba remake-jével. Ez utóbbi egyébként saját, gyűjtői kiadást is kap, a csíkos fürdődressz helyet azonban egy fekete-fehér estélyi ruhát fog viselni Barbie. A játék babák mellett a márka plüssfigurákat, egy barbie-s Hot Wheels autót és barbie-s UNO kártyapaklit is piacra dob majd – ez utóbbi azonban a magyar piacon nem lesz elérhető.

A Sentiments Couture babák pedig, hogy a hozzájuk társított kommunikációs hatást igazán kifejthessék, az előzetes tervek szerint hamarosan országos roadshow-ra indulnak, a legnagyobb magyar városokban lesznek kiállítva, mielőtt egy jótékonysági árverés révén gazdára találnak.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: A Sentiments Couture kizárólag a Barbie-jubileumra készítette el az Oscar-estélyis kreációját. Fotó: Mattel / Csomor Attila).