Újra Budapestre jön a Bring Me The Horizon

Június 17-én a Budapest Park színpadát perzseli fel az Oliver Sykes vezette brit csapat, akiknek addigra talán kijön az évek óta tologatott új lemeze is. A tavalyi Papp László Budapest Sportarénabeli telt házas koncertjük után nem volt kérdés, hogy a srácok visszajönnek majd hozzánk.

Majdnem napra pontosan a Papp László Budapest Sportarénában adott fergeteges, telt házas koncertje után a Livenation jóvoltából visszatér Budapestre a Bring Me The Horizon. Ezúttal szabadtéri helyszínen kápráztatja el lojális és egyre növekvő közönségét az Oliver Sykes vezényletével érkező brit brigád, amely június 17-én a Budapest Parkba jön.

Addigra állítólag a Post Human: Nex Gen címre keresztelt új lemez – ami igazából nem is nagylemez, csak EP – is napvilágot lát, bár már hat dal így is kint van róla. A 2020-ban Post Human: Survival Horrorral indított Post Human-sorozat eredetileg négy, stílusában eltérő EP gyűjteménye lesz, ha majd egyszer mind elkészül. Ennek második része az emo és poppunk stílusra fókuszáló Nex Gen – míg a Survival Horror ezzel szemben a keményebb, metalcore-osabb ízeket helyezte előtérbe.

Nagy kérdés, hogy a zenekar merre megy majd tovább zeneileg, ugyanis a 2012 óta billentyűsként és fő dalszerzőként működő, a hangzásukat maximálisan meghatározó Jordan Fish és a banda útjai 2023 decemberében, baráti hangnemben elváltak. Fish nem szeretne már annyit turnézni, és inkább a produceri feladatok érdeklik. Ez annyiban lesz majd érdekes, hogy a vele együtt érkező elektronikus ízek, és a poposabb, könnyebben befogadható dallamok vajon a jövőben is megmaradnak-e a bandában, vagy visszatérnek a korai évek – első három, Fish nélkül készült lemez – zabolázatlanabb, karcosabb hangzásához.