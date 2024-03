Sírnak, összeomlanak, de tehetségesek – így indult a magyar Next Top Model

Vasárnap este elstartolt a Next Top Model formátum hazai verziója, amelyben hétről hétre követhetik nyomon a tévénézők, hogyan teljesítenek a modellpalánták, akiknek különböző, a divatszakmához köthető feladatoknak kell megfelelniük. A legvégén pedig csak egy győzhet, aki 10 millió forint mellett modellszerződést is kap.

A Next Top Model egy világszerte ismert formátum, amelyből az Egyesült Államokban már 24 évad készült, míg Németországban 17. Eredetileg Tyra Banks amerikai modell fejéből pattant ki az ötlet, aki eddig mindegyik évadban vezető producerként működött közre, illetve egyet leszámítva mindben zsűritag volt – utoljára 2018-ban vetítették az USA-ban. A műsorba olyan vállalkozó szellemű és tehetséges jelentkezőket várnak, akik modellkarrierbe szeretnének kezdeni, és ehhez kellően elszántak, illetve karakteres külső is társul hozzájuk. Ahogy külföldön, úgy a hazai verzióban is egy négy főből álló zsűri terelgeti a versenyzőket: Tomán Szabina modell, Axente Vanessa modell, Tombor Zoltán divatfotós és Merő Péter divattervező – míg a műsorvezető Ördög Nóra.

A TV2-n március 17-től vasárnaponként 19 órától megtekinthető Next Top Model Hungary versenyzői közül 16 lánynak van esélye bekerülni a luxusvillába, a műsor alatt pedig különböző, modellszakmához fűződő megpróbáltatások elé állítják őket. A nyertes a Magyarország Következő Top Modellje címet kaparintja meg, illetve 10 millió forintot, két évre szóló modellszerződést az Icon Modell Management ügynökségtől, emellett pedig 2024-ben a Schwarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete lehet, és szerepelhet a JOY magazin címlapján.

A szakmai zsűri tényleg szakmai

A Next Top Model Hungary első – és több mint kétórás műsoridejével kifejezetten maratoninak mondható – része alapján az eredeti formátummal összevetve aligha lehet különbségeket észrevenni a külföldi évadokhoz képest. Adott négy zsűritag, akik a legjobb tudásuk szerint igyekeznek kiválasztani a modellszakmához leginkább passzoló, kaméleonként működő lányokat, akiknek nem pusztán a külsejét, hanem a karakterét, a habitusát is figyelniük kell, hogy kiszelektálják a nem erre a pályára termett jelentkezőket. Ehhez többek esetében elég volt végigvonulni egyszer a kifutón, illetve az a néhány perces csevej, amit velük folytattak, így kiderült például, hogy a már modellakadémiával büszkélkedő versenyző a valóságban nem rendelkezik szakértelemmel. Sőt, akadtak olyanok is, akik amiatt jelentkeztek a műsorba, mert az édesanyjuk azt mondta, szépek. Ekkor lép színre a zsűritagok józan ítélőképessége, akiknek részben az is a kötelességük közé tartozik, hogy az elfogult szülők véleményével ellentétben finoman közöljék az adott jelentkezővel, más szakmát kéne választania.

A zsűritagok egyébként meglepően jól reagálnak egymás rezdüléseire, nagy közöttük az összhang, és valóban szakmai szemmel nézik a versenyzőket. A Next Top Modelhez hasonló, civil jelentkezőket felvonultató műsorok egyik rákfenéje tud lenni, ha az ítészek olyan versenyzőket is továbbjuttatnak, akiknek nem feltétlen vannak meg a megfelelő készségeik. A modellkedést tekintve pedig vitathatatlan, hogy a megfelelő mozgás, a karakteres vonások és a kellő magasság elsőbbséget élvező kitételek. Nagy előny, hogy a zsűritagok a divatipar más és más oldaláról tudják megközelíteni ezt a szakmát. Míg Tomán Szabina és Axente Vanessa (előbbi esetben exmodellként, utóbbiban jelenleg is dolgozó topmodellként) a modellkedés lelki vetületét látják át jobban, addig Tombor Zoltán divatfotós és Merő Péter divattervező a jelentkezők külsejéből ítélve tudnak különböző karaktereket társítani hozzájuk, ami megint csak egy másik szempont. Négyük véleménye együttesen viszont már egy komplex képet ad arról, kiből mit lehetne kihozni a későbbiek során.

Több műfajt ötvöz

A Next Top Model formátumot tekintve érdekes adalék, hogy ugyan a műsor fő koncepcióját nézve nem hasonlítható más produkciókhoz, ám lebontva nagyon is párhuzamba állítható akár a tehetségkutatókkal vagy a valóságshow-kkal. A Next Top Model tulajdonképpen a kettő egyvelege, mivel a jelentkező lányok kiválasztása hasonlóképp zajlik, mint ahogy azt a zenés tehetségkutatókban már megszokhattuk: négy zsűritag, egy versenyző, igenek és nemek. Nyilvánvalóan a továbbjutás feltételei mások, de a veleje ugyanaz.

Attól a pillanattól kezdve viszont, hogy a többségében igen válasszal jutalmazott, és az akadályokat sikeresen vevő, 16 jelentkezőből álló mezőny összeáll, már felszínre törnek a realityműsorokban látott elemek. A versenyzők ugyanis egy luxusvillába költöznek, ahol az idejük azon részét töltik, amikor épp nem készülnek valamilyen feladatra, így a stressz és az egymással szembeni ellenérzések is ott csúcsosodnak ki rajtuk. Ebből a műsor elején és végén lévő bejátszókból már kaphattunk egy kis ízelítőt – még csak az első rész ment le, de már a versenyzők felét láttuk összeomlani. Ezt figyelembe véve viszont szakmailag hiába van rendben a műsor, ha az efféle kirohanások időnként elveszik az élét az eredeti koncepciónak, azaz hogy ráleljenek Magyarország legújabb topmodelljére.

Hozzá kell tenni, hogy a villában zajló konfliktusokról a műsor zsűritagjai mit sem tudnak, így kvázi vakon tapogatóznak abban a tekintetben, hogy a versenyzők habitusát felmérjék. Ebből kifolyólag viszont nem is tudnak elfogultan ítélni, és pusztán a szakmai szempontok maradnak, amelyek végső soron a legfontosabbak egy olyan szabályok uralta szakmában, mint a modellipar.

