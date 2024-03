Nem csak szerelem, házasság is létezhet első látásra – új realityvel támad a TV2

Új párkereső műsorral támad hétköznap esténként a TV2, hétfőn este már a nézők is betekintést nyerhettek abba, hogy valóban lehetséges-e megtalálni a párunkat egy életre úgy, hogy az esküvő előtt semmit sem tudnak egymásról a felek. A kísérletben résztvevőket szakértők párosítják össze.

A Házasság első látásra című műsor eredeti verzióját még 2013-ban mutatták be Dániában, a formátum azonban azóta meghódította az egész világot – már 30 országban tűzték képernyőre Ausztráliától Olaszországon át Norvégiáig, sőt több más sémájú sikerszériának is az alapját szolgáltatta.

A hasonló műsorok a különböző streamingszolgáltatóknál (például a netflixes Vak szerelem) hatalmas népszerűségnek örvendenek, így nem meglepő, hogy a TV2-n az esti főműsoridőben sugározzák a Házasság első látásra epizódjait. Számokban a műsor sikerét ugyan csak később lehet majd kimutatni, valószínűsíthető, hogy a formátum a lineáris televízióban is sikeres lehet.

A Házasság első látásra egyébként korábban már Magyarországon is látható volt, 2017-ben a rivális RTL-en került adásba. Természetesen a csatornaváltással együtt néhány finomhangolás is történt, amire kétségkívül szükség is volt. A finoman szólva is extrém párkeresési módszer sikerességét korábban nem sikerült bizonyítani, akkor mindössze egy páros mondta ki a boldogító igent, ráadásul hónapokkal az esküvő után ők is elváltak.

A kísérlet metódusának alapkövei persze ezúttal sem fognak változni, a párok ugyanis először tényleg az esküvőn pillanthatják meg egymást, és miután kimondták a boldogító igent, kezdetét veszi a történetük, amit már a nézők is végigkísérhetnek. A felek a nászút után összeköltöznek és megkezdik a közös életüket, amelyet egy pszichológusgárda követ és elemez folyamatosan. A műsor szakértői ezúttal is elismert párkapcsolati szakemberek, a kísérletre jelentkezőket

az érzelmi intelligenciára specializálódott Gaál Viktor pszichológus,

az elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozó Tóth Melinda,

valamint Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, szexológus tanácsadó

párosítja össze, és kíséri végig az úton. Végül hat hét együttélés után a házaspároknak kell eldönteniük, hogy együtt maradnak-e, vagy külön utakon folytatják. A TV2 műsorában hat férfi és hat nő próbál szerencsét – közülük két potenciális házaspárt ismerhettük meg az első, hétfői adásban. Sőt mi több, két esküvőt már majdnem teljesen le is zavart a csatorna.

De ne rohanjunk ennyire előre.

Mindegy kivel, csak legyen végre esküvő?

Már a műsor első perceiben hallhatták a nézők, hogy a kísérletre olyan személyek jelentkeztek, akik elmondásuk szerint egyaránt olyan életszakaszba értek, hogy már férjre és feleségre, vagy családra vágynak, azonban eddig hagyományos úton nem jártak sikerrel.

Az ő magányuk megszakításának, és az ebből az állapotból való kilépés céljával jött létre a reality, ami a szakértők szerint hiánypótlónak számít, mivel jól leképezi kicsiben a társadalmunk párkeresési nehézségeit,

Magyarországon ugyanis minden negyedik ember magányos.

Ehhez mérten nem meglepő, hogy több száz jelentkező közül választották ki azt a hat személyt, akik végül lehetőséget kapnak arra, hogy oltár elé álljanak. Persze ez korántsem ennyire egyszerű, a műsor során többször is az lehetett az ember érzése, hogy a párkeresők közül sokan vannak, akik szinte bárkinek kimondanák az igent, csak legyen végre párjuk, míg mások talán már túlságosan is válogatósak ahhoz, hogy ilyen hirtelen, és látatlanban összeházasodjanak.

Ennek ellenére persze kétségtelen, hogy sikerülhet olyan párokat összeállítania a pszichológusgárdának, akik valóban passzolnak, a belső értékek megismerésére azonban a műsor csak az esküvő után ad lehetőséget, így a nagy napon tényleg csak a szakértőkbe fektetett bizalom, és az első benyomás vezethet odáig, hogy a párkeresők valóban bizonyítani tudják a módszer sikerességét.

Kedves nagymamák vitték hátukon a show-t

Ugyan a műsor csattanóit és sokszor ténylegesen szórakoztató részeit nem tisztünk nekünk sem lelőni, az első adásban bőven akadtak tanulságos és beszédes pillanatok, amelyekről a premier főszereplőinek megismerése nélkül nehéz lenne beszélni.

Az egyébként reklám nélkül levetített egyórás epizódban elsőként az éttermi üzletvezetőt, Góbi Hildát ismerhették meg a nézők (bemutatkozása itt látható). A 33 éves, tüzes és rafinált nő elmondása szerint imádja a szép ruhákat és ékszereket, ráadásul habzsolja az életet, így jogosan merülhet fel a kérdés, mi volt az oka, hogy jelentkezett a kísérletre.

Erre hamar választ is kaptunk, a magabiztos külső ugyanis egy törékeny, sérült nőt takar, a szakértők így egy olyan férfit kerestek mellé, akiben a korábbi sérelmek és csalódások után újra bízni tud. A pszichológusok szerint tökéletesen passzolt ez a leírás a 47 éves harcművészet-oktató Brem Lászlóra (az ő kisfilmje), aki rajong a szép nőkért, bár azt nem tudja, eddig hánnyal volt dolga, hiszen „ezt csak a kisfiúk számolják”. Ennek ellenére Laci már volt házas, sőt elmondása szerint szeretett férj lenni, így a tapasztalt férfi valóban remek partnernek tűnt.

De nem sokáig. Kettejük inárcsi esküvőjén ugyanis már tapintható volt, hogy bár a belső személyiségjegyeik valóban jól kiegészíthetnék egymást, a külsőségeken nehéz túllépni ebben a kísérletben is.

Az oltárhoz megérkezve Hilda arcvonásai már korántsem tükröztek őszinte örömöt.

A nő ugyanis, aki – mint ahogy az a következő rész ajánlójából kiderült – José Armandóról álmodott, ehhez képest inkább egy Szulejmánt kapott, már azon is magasra húzta a szemöldökét, hogy Laci nem Budapesten, hanem Kecskeméten lakik, így a kettejük esküvőjének közepén véget érő adást nézve nem éppen az volt az ember benyomása, hogy mindketten igent mondanak majd...

Nem úgy, mint a részben megismert másik pár tagjainál, akikről annyit már biztosan tudunk, hogy

az első benyomások több mint jók voltak, így össze is házasodtak.

A műsor első házaspárja, az Egyesült Államokban nevelkedő vállalkozó, Hegedűs Csaba és a szempillastylist, Boda Gyöngyi lettek, akik az oltárnál egymást meglátva a másik párnál jóval őszintébb örömmel reagáltak (bemutatkozásuk itt és itt látható). A Szentendrén összekelő páros női tagja, aki a szépségápolás megszállottja, azt sem tagadta, hogy feküdt már kés alá, önbizalomhiánya, elköteleződésre vágyása azonban pontosan illeszkedik a korábban csúnyán faképnél hagyott Csabiéhoz, akiről azt is megtudhattuk, hogy egyéjszakás kalandban alig volt része, és azt is egy kezén meg tudja számolni, hány komoly párkapcsolata volt életében.

A debütáló műsor első részében mégsem a kétségtelenül jó hangulatban zajló esküvő főszereplői, hanem a rokonaik, köztük is

a nagymamák voltak a legszórakoztatóbb, és egyben legőszintébben reagáló személyek.

Gyöngyi nagymamája már az első megszólalásaival ellopta a show-t, és nem félt hangot adni gondolatainak az esküvő előtti percekben. Unokájának kendőzetlenül, és meglehetősen szórakoztató stílusban mondta el: reméli, egy idősebb, pénzes férfi vár majd rá az oltárnál, hiszen a lány túl szép ahhoz, hogy egy fiatal férfihoz menjen hozzá.

Ha nem lesz jó a vőlegény, szaladj el

– engedte útjára a jó tanáccsal az esküvő előtt Gyöngyit.

Persze ekkor már tudni lehetett, hogy leendő férje a korra vonatkozó paramétereknek biztosan nem felel meg, ennek ellenére végül úgy tűnt, az évadban egy pár jó eséllyel bizonyítani tudja majd, hogy a kísérlet működőképes. A nagyszülők ráadásul további szórakoztató megszólalásokkal színesítették az eseményt, ami ha másért nem is, de emiatt biztosan egy életre emlékezetes marad.

A belső alapján döntenek, mégis a külső az úr

Annak ellenére, hogy a párkereső reality – ahogyan ez a műfaj legtöbb műsoránál jól kivehető – azt hangoztatja, hogy a belső értékek mentén lehet rálelni az igazira, ezúttal is bebizonyította, hogy hiába a közös értékrend és célok, a fizikai megjelenés és a vonzalom komoly részt harap ki a párválasztási folyamatból. A szakértők persze amellett, hogy ezt is figyelembe veszik, főként a szereplőkkel folytatott háttérbeszélgetések, és az ezek alapján róluk felállított személyiségprofilnak köszönhetően tudják összeállítani a párokat.

Ők azonban csak az oltárnál látják egymást, ahol ha nincs meg a sokszor emlegetett szikra, akkor bizony el sem jutnak odáig, hogy ezeket felfedezhessék a másikban.

Természetesen hiú ábránd lenne azt gondolni, hogy ezek a műsorok kizárólag ezzel a céllal jönnének létre, a szórakoztatásfaktor kétségkívül fel-fel csillant a Házasság első látásra című műsorban is – így a műfajt kedvelők számára biztosan tartogatnak még meglepetést, vidám pillanatokat, sőt tanulságokat is a következő epizódok. Amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy a legtöbb ember természetéből adódóan kíváncsi arra, hogy vajon milyen lehet a másik élete a négy fal között, a műsor adta extrém szituációk pedig kétségkívül ezt is a szemünk elé tárják majd az esküvőt követő hat hétben.

A teljes műsor ide kattintva nézhető vissza.