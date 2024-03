Donald Trump fia még az apjánál is népszerűbb lehet a közösségi médiában

Alig lehet róla bármit is tudni, mégis rajonganak a közösségi oldalakon a korábbi amerikai elnök, Donald Trump legkisebb fiáért, Barron Trumpért. Az elképesztő magasságával mindenkit meghökkentő fiú a napokban ünnepelte a 18. születésnapját, arra azonban talán még ő sem gondolt, hogy bármilyen teljesítmény nélkül mostanra neki is rajongótábora lesz. Márpedig a TikTok közössége odáig van érte, most pedig mi is összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a legifjabb Trumpról, ahogyan azt is megvizsgáltuk, minek köszönheti ezt a fokozott figyelmet.

Abban a legtöbb közösségimédia-szakember és politikai elemző is egyetért, hogy Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampányának eredményességét jelentős részben a közösségimédia-platformok sajátosságainak, és az ezeken a felületeken verbuvált szavazóbázisának köszönhette – az ott aratott siker pedig lehet, hogy hamarosan más családtagjánál is megfigyelhető lesz.

Természetesen arról szó sincs – legalábbis egyelőre biztosan –, hogy az idén újra az elnöki székért küzdő Trump legkisebb fia, Barron Trump politikai álmokat dédelgetne, ám az kétségtelen, hogy a 18 éves fiút a közösségi média felületein, főként a TikTokon már most hatalmas figyelem övezi. Pedig azonkívül, hogy Dolnald Trump mellett több eseményen is feltűnt, a magánéletét óvó szülei miatt továbbra sem lehet sok mindent tudni az édesapjára megszólalásig hasonlító Barron Trumpról.

Amennyire nem rajonganak az amerikaiak a jelenlegi elnök, Joe Biden fiáért, legalább annyira érdeklődnek az ifjabb Trump élete iránt – már amennyit megmutat belőle. Ahogy közeledett Barron 18. születésnapja, egyre több tartalmat készítettek róla a TikTokon. Az összevágott felvételek főként Donald Trump nyilvános eseményein vagy elnöksége alatt készültek, az apjánál egy fejjel magasabb fiúról szóló videókat pedig

több millióan tekintették már meg a közösségi oldalakon.

Ehhez persze köze lehet annak is, hogy elképesztő, 201 centiméteres magasságával már önmagában is feltűnést okoz, mégis sokkal valószínűbb, hogy édesapja kampánya miatt került a rivaldafény közelébe most. Pedig hasonló népszerűségi hullámra már korábban is volt példa vele kapcsolatban a TikTokon.

2020-ban TikTok-trend lett a nevéből

Ugyan már több mint négy éve történt, a TikTokot használók jó eséllyel belefutottak akkoriban a hírfolyamot görgetve olyan tartalmakba, amelyek a #SaveBarron felirattal voltak címkézve. A hashtag amiatt jött létre, mert a magánéletét apja elnöksége alatt többen nem tartották tiszteletben, és olyan híreket és állításokat fogalmaztak meg róla, amelyek érezhetően sokkal inkább az apjának szóltak, mintsem az akkor mindössze 14 éves fiúnak.

Az egyik legnagyobb port kavaró ügy a Saturday Night Live című műsor egyik írójához, Katie Richhez fűződik, aki egy posztban – szerinte viccből – azt írta a fiatalabbik Trumpról, hogy „ő lesz az első magántanuló az országban, akiből iskolai lövöldöző lesz”. Az eset persze nagy felháborodást keltett, mert abban azért a legtöbben egyetértenek, a gyerekek nem tehetnek arról, hogy a szüleik mivel foglalkoznak – írta a BBC. Barron Trump mellett még a korábbi amerikai elnök, Bill Clinton lánya, Chelsea Clinton is kiállt, hangsúlyozva, a fiút is megilleti a lehetőség, hogy gyerek legyen, amit az ilyen értelmetlen támadásokkal ellehetetlenítenek.

Nem ez volt az első eset, amikor az internet népe felháborodott Donald Trump fiának támadásán. Nem sokkal Rich megszólalása előtt Rosie O'Donnell sem vigyázott eléggé a nyelvére, és egy videójában azt találgatta, hogy vajon a fiú autista-e.

Már 2 hónaposan kamerák elé vitték, mégis rejtély övezi

Nem sokkal azután, hogy Donald Trump 2005-ben összekötötte életét feleségével, Melania Trumppal, a pár megtudta, hogy gyereket várnak. A fiú 2006. március 20-án született, édesapja ötödik, édesanyja első gyermekeként. Bár ma már úgy ismerjük a történetét, a szülei mindent megtesznek azért, hogy a reflektorfénytől megóvják a fiukat, nem volt ez mindig így. Barron mindössze két hónapos volt, amikor a szülei megengedték Gayle Kingnek – aki akkor még az Oprah Winfrey Show-ban dolgozott –, hogy a Trump Towerben meglátogassa Melania Trumpot és Donald Trumpot, akik a kisfiút bemutatva büszkén meséltek a szülői feladatokról.

Persze mindez még a ma ismert közösségi oldalak megjelenése előtt, 2006-ban volt, így bár valóban meglehetősen furcsa esetnek mondható, akkora kárt vélhetően mégsem okoztak azzal a szerepléssel a fiúnak, mint okoznának egy ilyennel manapság.

Barron még csak ötesztendős volt, amikor bejelentette, hogy üzletember akar lenni, mint az apja, és szívesebben hord öltönyt és nyakkendőt, mint farmert és pólót. Édesanyja, Melania Trump akkoriban úgy nyilatkozott róla, hogy nagyon éles elméjű, kedves, és pontosan tudja, hogy mit akar. 2016-ban, amikor Barron már 10 éves volt, újabb interjút készítettek a korábbi first ladyvel, aki akkor elmondta, hogy a „legtöbbször otthon van Barronnal, erkölcsre és a hagyományok ápolására neveli”, átadva a fontos értékeket. Stephanie Grisham, a Fehér Ház korábbi szóvivője szerint a családközpontú Melania számára mindig Barron volt az első.

Nagyon jól, a maga módján csinálta a dolgokat. Nagyszerű munkát végzett, ahogy azt is jól tette, hogy megóvta őt a legtöbb ellenségeskedéstől

– vélekedett a nő.

Barron gyermekkorának nagy részét egy New York-i penthouse-ban töltötte, miközben rangos magániskolákba járt Manhattanben. Amikor édesapját elnökké választották, és 2017 januárjában megkezdte mandátumát, Barron és Melania ott maradt, hogy a fiú befejezhesse a tanévet. Donald Trump akkoriban azt mondta, a legkisebb fia nem szívesen hagyta ott New Yorkot és az iskoláját, mivel az akkor 10 éves gyereknek nagy változást jelentett ez az életében, és tartott tőle, hogy elveszíti a barátait.

Ennek ellenére még azon a nyáron beiratkozott a marylandi St. Andrew's Episcopal Schoolba, és hivatalosan is a Fehér Házba költözött a család többi tagjával együtt – írja a People, állítva, hogy a korábban a labdarúgással is próbálkozó fiú mára sokkal inkább a számítógépek szerelmese, a játékok mellett pedig egyszer még édesapját is ki tudta zárni egy videókonferenciáról.

Habár Donald Trump elnöksége alatt is ritka jelenségnek számított, Barron Trump annál is kevesebbszer látható nyilvánosan, amióta szüleivel Mar-a-Lagóba költözött. Idén nem csak édesapjára, rá is komolyabb megmérettetés vár, ugyanis most fog érettségizni, és bár egyelőre nem tudni, hogy tervez-e főiskolára menni, vagy sem, az egészen biztos, hogy ekkora rajongás mellett az élet bármely területén nehéz lesz kilépnie Donald Trump árnyékából.

(Borítókép: Donald, Melania és Barron Trump 2020. augusztus 27-én. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images)