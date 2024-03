Curtis majdnem belehalt a Majkával való szakításba

Curtis és Majka sokáig elválaszthatatlan párost alkotott, aztán közbeszólt a kábítószer. Majka végül 2019-ben szakította meg a kapcsolatot zenésztársával, akivel az elvonója és a problémák kezelése után újabb közös fellépéseket szerveztek, és napjainkban újra beszélnek egymással – összegezte a Blikk az énekessel készült interjújukat.

A korábban kifejezetten jó barátok kapcsolata mára formálissá vált. A beszélgetésben Curtis kitért arra, hogy a bunyó, vagyis a küzdelem gyermekkorától kezdve a napjainkig átöleli az életét: „a legutolsó tévéműsort, a Sztárboxot nem venném ide, azt én gyorsan letudtam, az egy nagyon jó üzleti fogás volt a részemről”.

Egész kis koromig vissza tudok menni, a lakótelepre, ahol azért nap mint nap előfordultak bunyók, és én azt szerettem is, szerintem ez elég jellemformáló volt, mert ott azért is meg kellett harcolni, hogy focizhass a dühöngőben. Nekem igazából az egész élet egy nagy bunyó, ha így nézzük. Mindig küzdeni kellett, még most is. Mindig történik valami, amikor minden működik, én már azt várom, hogy most tuti, hogy lesz valami baj, és ez általában be is következik.