Csaknem háromnegyed évig nem tudta használni a Facebook-oldalát Mága Zoltán, mert adathalászok feltörték és kéretlen tartalommal árasztották el. Hosszas jogi herce-hurca után most a magyar nyomozóhatóságnak köszönhetően visszakapta.

A Liszt Ferenc-díjas magyar zenész és hegedűművész „hosszú hónapok nehéz küzdelmei, számos jogi eljárás, megszámlálhatatlan levelezés, kétségbeesett próbálkozások után” visszatért a Facebookra, és azt is elárulta, miért nem tudta használni hivatalos oldalát. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, csaknem nyolc hónappal ezelőtt feltörték és bizarr bejegyzések lepték el a hegedűművész oldalát.

A zenész így nem tudta elérni a személyes fiókját. Mint a posztban írta,

internetes csalók megszerezték az adataimat és visszaéltek azzal. A fiókhoz rendelt céges számlaszámról az összes pénzt leemelték, továbbá a követőim ezreitől próbáltak pénzt kicsalni a nevemben.

Mága Zoltán hozzátette, hogy próbálta értesíteni a követőit, nehogy a csalók áldozatai legyenek. Leszögezte azt is, hogy bár sok profil fut a nevén a Facebookon, egyik sem az övé, kivéve ezt.

A Facebook nem, a nyomozók segítettek neki

Korábban feljelentést is tett már az ügyben és a Facebook csapatához is fordult segítségért, de nem tudták megoldani a kialakult helyzetet, pedig a zenész az európai és az amerikai vezetőktől is próbált segítséget kérni.

A csalások miatt minden létező jogi lehetőséget kihasználva büntetőeljárást indítottam és az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztálya eljárást indított információs rendszer vagy adat megsértésének bűntette miatt

– tájékoztatott Mága, hozzátéve, hogy a YouTube-csatornáját is feltörték, de azt pár napon belül visszaállították.

A Facebook-profilja jogköreinek orvoslásaihoz azonban csaknem háromnegyed évre volt szükség. Azt, hogy húsvétra visszakaphatta az oldalát a bejegyzése szerint legfőképp a Nemzeti Nyomozó Iroda „áldozatos munkájának” köszönhető.

A zenész azt ígérte, hogy a következő napokban frissíti az oldalát és megpróbálja feltölteni az elmúlt 8 hónap legfontosabb történéseivel.