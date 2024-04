Itt az RTL bejelentése az X-Faktor mentorairól

Tavaly novemberben érkezett a hír, hogy 2024-ben ismét képernyőre tűzi az RTL az X-Faktort. A csatorna friss közleménye szerint a tehetségkutató műsor mentorcsapata megújul, a régi gárdából egyedül Gáspár Lacit láthatják újra a nézők, a többieket lecserélik.

Tizenegy évad alatt eddig tizenöten ültek az X-Faktor mentorszékében, akik közül a legsikeresebb ByeAlex volt. Gáspár Laci 2024-ben hetedik alkalommal vállalja a mentorszerepet.

Nekem mindig az ének volt a legfontosabb, most is az a legfontosabb, hogy valakinek legyen karakteres hangja, tehetsége, jó hangszíne, hangterjedelme, legyen jó hallása, legyen stílusa – ez mind kell, ez mind fontos. És még mellé a megjelenés, hogy legyen egy kis kiállása is. Ha ez megvan, akkor nekem az az X