Fény derült a titokra, ez Katalin hercegné királyi fedőneve

A brit királyi család tagjai, köztük a néhai királynő, II. Erzsébet, III. Károly király és Kamilla királyné biztonsági okokból álneveket használnak. Így van ezzel Vilmos walesi herceg és Katalin walesi hercegné is – írja a Mirror.

A nemrégiben rákkal diagnosztizált Katalin azonban egyszer elárulta az egyik fedőnevét. 2010-ben, az akkor még cambridge-i hercegné címet viselő Katalin éppen búvárruhát vásárolt, a táskáját azonban elfelejtette magával vinni. Így amikor a bolt tulajdonosa megkérdezte a nevét, hogy félretehesse neki a ruhát, Katalin egyszerűen csak annyit mondott, hogy Mrs. Cambridge.

A bolttulajdonos egyik barátja később az újságoknak elmondta, hogy a férfi egyenesen ránézett, és megjegyezte, hogy ez egy elég szokatlan vezetéknév.

Fogalma sem volt róla, hogy ki áll előtte. Katalin pedig csak mosolygott, és azt mondta, hogy visszajön.

Katalin és Vilmos azonban állítólag más titkos fedőneveket is használnak, amikor nyaralnak. Korábban azt állították, hogy William egyszer a Danny Collins nevet használta, míg felesége egy bizonyos alkalommal a Daphne Clarkot választotta. Mindkét névben közös a DC kezdőbetű, ami a cambridge-i herceget és hercegnét (Duke and Duchess of Cambridge) jelképezi – a pár királyi címét, mielőtt walesi herceg és walesi hercegné lettek volna.