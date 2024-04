Holtan találták az 1923 című sorozat színészét

Kansas állam Johnson megyéjének seriffhivatala szerint Cole Brings Plenty-re péntek reggel bukkantak rá egy erdős területen, miután egy személy észrevett egy üres járművet a közelben.

Ahogy egy közleményben tudatták, a nyomozás jelenleg is folyamatban van, orvosszakértő és nyomozók is érkeztek a helyszínre. Közlésük szerint a 27 éves színész már egy héttel korábban eltűnt. Nagybátyja, a Yellowstone című széria főszereplője, Mo Brings Plenty sok felhívást osztott meg az Instagram-oldalán, hogy mihamarabb rátaláljanak unokaöccsére.

Szeretnénk kifejezni szívből jövő köszönetünket a közösség minden tagjának, aki idejével, erőforrásaival és támogatásával hozzájárult az eltűnt személy felkutatásához

– írta még csütörtökön.

Mint az a Lawrence-i Rendőrkapitányság keddi közleményéből kiderült, Cole Brings Plenty az eltűnése előtt egy családon belüli erőszak gyanúsítottjává vált, miután egy heves vitába keveredett vasárnap. Ahogy kiemelték, a hatóságok egy bejelentést kaptak annak kapcsán, hogy egy nő segítségért kiabál, ám mire a rendőrség kiérkezett a helyszínre, a gyanúsított elmenekült.

A vizsgálat során azonosítottuk Brings Plentyt, és a forgalmi kamerák azt mutatták, hogy az incidens után azonnal elhagyta a várost, dél felé haladva az 59-es főúton

– fogalmazták meg, hozzátéve, akkor riasztást adtak ki a területi szerveknek, és a letartóztatását tervezték.

A színész – aki korábban a Haskell Indian Nations Egyetem hallgatója volt – eddigi rövid pályafutása során több sorozatban, köztük az Into the Wild Frontierben, a The Tall Tales of Jim Bridgerben, illetve a Yellowstone című széria spinoffjában, az 1923-ban tűnt fel. Utóbbi produkcióból vált főleg ismertté, amelyben Pete Plenty Clouds-ot alakította.