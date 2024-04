Új HBO Max érkezik, változnak az árak is

Májustól szimplán már csak Max lesz az HBO Maxból, de nem csak a név változik a streamingszolgáltatónál. Az ára és a kínálata is megváltozik a hazai piac egyik legkedveltebb platformjának.

E-mailben értesítette előfizetőit az HBO Max, miszerint május 21-től nagy változások állnak be a cégnél. Ahogy arról nemrég az Index is beszámolt, a Warner Bros. Discovery bejelentette, hogy továbbfejlesztett streamingszolgáltatása, a Max május 21-én indul több európai országban, így Magyarországon is. A cég közleménye szerint a Max egyesíti az HBO Max tartalomkínálatát, a Discovery nem fikciós műsorait, valamint az Eurosport prémiumszolgáltatását. A Max lesz az egyetlen platform, ahol a 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok minden pillanatát élőben lehet látni.

A jól megszokott filmeken és sorozatokon túl újdonságok is megjelennek majd a repertoárban, mint például A Pingvin, a Stephen King Az című regényén alapuló Welcome to Derry, és az új lengyel politikai kémthriller, az Eastern Gate.

A cég mostani e-mail-es tájékoztatása szerint azonban a bővülő kínálat és arculat új árazást is von maga után. Az induláskor továbbra is a kedvezményes, 1590 forintos havi díjat fizethetjük a Max szolgáltatásáért. Július 23-tól vagy az utána esedékes megújítási dátumtól továbbra is érvényben marad az előfizetők örökre szóló 33 százalékos kedvezménye, a Max Standard csomag akkor érvényes havi díjára vonatkoztatva (jelenleg havi 2790 forint), amíg az előfizetése aktív marad, és betartja a promócióra vonatkozó felhasználási feltételeket.

Az új kedvezményes díj havi 1850 forintra változik.

A cég úgy fogalmaz, hogy az azért is magasabb a jelenlegi előfizetés havi díjánál, mert tartalmazza a szolgáltatásuk tartalmi, funkcióbeli és formai fejlesztését, illetve kibővített platformjuk kialakításának költségeit is.