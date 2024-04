Henry Cavill és Margot Robbie az új James Bond-filmben?

A deepfake-ek átvették az irányítást a közösségi média felett, ahol nem nehéz belefutni efféle átverésekbe. Mint ismert, ezt a kifejezést azon esetekre használjuk, amikor a mesterséges intelligencia egy valódi embert utánoz – legyen szó videóról vagy csak egy képről. Ennek leggyakoribb célpontjai a hírességek, köztük például Taylor Swift, akiről korábban kamu meztelen képek kezdtek el terjedni a neten. Hasonló perpatvar alakult ki a napokban Henry Cavill és Margot Robbie körül, akik egy YouTube-on megosztott filmelőzetesben, ráadásul a James Bond legújabb részének trailerében tűntek fel.

Mint kiderült, a KH Studio a mesterséges intelligencia segítségével készítette a felvételt, amelyet már több mint 2,5 millióan láttak a YouTube-on, ám az abban látottak nem felelnek meg a valóságnak. A videó elején még a Universal és az MGM logója is megjelenik, ami hihetővé teszi. Bár egyes jeleneteknél Henry Cavill megjelenésén kifejezetten látszik, hogy AI generálta, ahogy egy másik szereplő szájmozgásáról is lerí – amikor azt mondja: „Hello, James Bond” –, hogy kamu, azonban a Margot Robbie-ról bevágott képsorok valósághűek.

A készítő még a YouTube-ra feltöltött felvétel leírásában is leszögezte, hogy:

Mindenki vegye tudomásul, hogy ez a koncepció az előzeteshez kizárólag művészi és szórakoztató célokat szolgál. Különböző effektusokat, hangtervezést, mesterséges intelligencia-technológiákat, filmelemzéseket és egyéb elemeket aprólékosan építettem bele, hogy életre keltsem elképzelésemet. Célja tisztán művészi, a YouTube-közösség szórakoztatása és a kapcsolatteremtés.

Már amiatt is sántikál ez a történet, mivel egyelőre csak sejtések vannak arra vonatkozólag, hogy ki lehet Daniel Craig utódja. A legvalószínűbb, hogy Aaron Taylor-Johnson lesz a következő 007-es ügynök, ám hivatalos közleményt még nem adtak ki ezzel kapcsolatban, így logikusan végiggondolva aligha elképzelhető, hogy egy olyan filmhez érkezik előzetes, aminek még a főszereplőjével kapcsolatban is kétségek merülnek fel. Egyébként a trailerben látható Henry Cavill neve is bekerült a kalapba, mint lehetséges jelölt, ahogy Idris Elba, Taron Egerton és Sam Heughan is. Cavil ugyanakkor nemrégiben azt állította, túl öregnek találja magát ahhoz, hogy Bondot alakítsa – ami megegyezhet a film producerének, Barbara Broccolinak az elképzelésével, aki fiatal színészt képzel el erre a szerepre.

(Borítókép: Margot Robbie és Henry Cavill. Fotó: Jamie McCarthy / WireImage / Getty Images, Kristina Bumphrey / Variety / Getty Images)