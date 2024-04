Begipszelt lábbal bulizott Victoria Beckham, majd férje hátán távozott

A Bild szerint David Beckham minden követ megmozgatott, hogy szombaton őrületes születésnapi bulit rendezzen feleségének az Oswald’s nevű londoni privát klubban. A német lap azt írja,

300 ezer euróba, azaz 118 millió forintba került az este,

és a fotók tanúsága szerint Victoria Beckham a saját bulijára is mankóval érkezett.

Közölték azt is, hogy a szülinapos sztár végül férje hátán távozott az eseményről, ahol egyébként fél Hollywood megjelent – köztük Tom Cruise és Jason Statham is –, sőt még a Spice Girls is újra összeállt erre a különleges estére.

Az egykori Spice Girlből lett divattervezőt március elején látták először sántikálni a mankókkal, amint legújabb kollekciójának bemutatójára igyekezett a párizsi divathéten. A segédeszközök egyébként tökéletesen illettek fekete ruhájához.

David Beckham még februárban árulta el, hogy feleségét gipszbe kellett rakni, miután edzőtermi balesetet szenvedett. A visszavonult futballsztár azonban nem avatta be a követőiket abba, hogy pontosan mi történt. Később maga Victoria Beckham is beszámolt a sérülésről.