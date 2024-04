Meghalt az Oscar-díjra jelölt filmrendező

Lourdes Portillo filmrendező szombaton, nyolcvanéves korában, három fia és húga körében, a San Franciscó-i otthonában meghalt – írja a Deadline.

A lap szerint Portillo rendhagyó művészi tehetség volt, aki egyesítette a filmkészítést és az aktivizmust. A Las Madres – The Mothers of the Plaza de Mayo című dokumentumfilmjét Oscar-díjra is jelölték.

K.J. Relth-Miller, az Academy Museum’s ideiglenes igazgatója szerint „Portillo munkái dacolnak a kategorizálással, könnyen átsiklanak a dokufikciók, a kísérleti videók és a telenovellák melodrámái között”.

A rendező 1943. november 11-én született a mexikói Chihuahuában, nem sokkal később szüleivel és négy testvérével kivándorolt Los Angelesbe. Aktivista tevékenysége épp a bevándorláshoz kapcsolódott, amiről 2023-ban beszélt bővebben.

San Franciscóban élek, van egy bizonyos aktivizmus, ami itt zajlik. És ezekben az években – az 1970-es években – rengeteg bevándorló érkezett Latin-Amerikából, Argentínából, Brazíliából, Mexikóból, és sok igazságtalanságot követtek el velük szemben. És én természetesen próbáltam segíteni, amiben csak tudtam

– fogalmazott akkor Portillo.