Megvan az X-Faktor negyedik mentora

Azt már korábban tudni lehetett, hogy az X-Faktor ősszel érkező új évadában a korábbi évadokban szereplő Gáspár Lacihoz Majoros Péter (azaz Majka), valamint Valkusz Milán, a ValMar zenekar egyik tagja is csatlakozik mentorként.

A negyedik, női mentortagra azonban egészen idáig kellett várni: a tehetségkutató ötödik szériájának győztese az Instagram-oldalán jelentette be, hogy visszatér az X-Faktorba, ezúttal mentorként.

10 év után. Ott tala. Alig várom, hogy közösen zenéljünk, tanuljunk, fejlődjünk, és átadjak mindent a mentoráltjaimnak, amit az elmúlt több mint egy évtized alatt szereztem. Alig várom, hogy halljam a hangod

– fogalmazott közösségi oldalán Tóth Andi.

Az X-Faktor idén ősszel egy év kihagyással tér vissza az RTL képernyőjére. Az RTL bejelentése szerint a 2010 óta töretlen népszerűségnek örvendő tehetségkutatóban ezúttal számos újítást vezetnek be. A megújulás részét képezi az új összetételű zsűri is. Azt már rég tudni lehetett, hogy a tavalyi csapatból Herceg Erika, Puskás Peti és ByeAlex is távozik, de az új mentorok kilétét hatalmas titkolózás övezte.

A korábbi évekkel ellentétben idén az RTL nem egyszerre mutatta be az X-Faktor mentorait, hanem fokozatosan csöpögtette az új információkat.