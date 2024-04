Egy felháborodott édesanya miatt került veszélybe a Family Guy

A megosztottsága ellenére a Family Guy vetítésének megakadályozását kevesen vették eddig a fejükbe, a műsor egyik szinkronhangjának édesanyja azonban olyannyira utálja az animációs sorozatot, hogy az amerikai televíziós tanácsnál is lobbizott az elkaszálás érdekében. A Joe Swanson hangját adó Patrick Warburton anyját végül a pénz hallgattatta el.

Ahogyan az a műfaj legtöbb alkotására is igaz, a Family Guyt is lehet nagyon szeretni vagy kifejezetten utálni, egyvalamiben azonban a legtöbben egyetértenek: kétségkívül tartalmaz olyan társadalomkritikát és reflektálást a hétköznapi eseményekre, amire szükség van. Emellett persze olyan elemei is vannak az animációs sorozatnak, amelyek fölöslegesen obszcének és sértenek meg különböző társadalmi csoportokat, ez pedig sokaknál kiverte már a biztosítékot a Family Guy évadjainak vetítése alatt.

Hiába azonban az alkotást időnként elérő támadáscunami, olyanról eddig nem hallottunk, hogy egy, a sorozatban részt vevő személy családja borította a bilit.

A sorozatot ismerők számára nem kell bemutatni a főhős Peter Griffin barátját, a kerekesszékes Joe Swansont, a Family Guyt eredeti szinkronnal nézők számára pedig ha Patrick Warburton neve nem is, hangja biztosan ismerősen csenghet, ugyanis a sorozat első évada óta, már 25 éve ő szinkronizálja a szereplőt.

Hiába azonban a negyed évszázad, családja továbbra sem nézi jó szemmel, hogy része a műsornak.

Az animációs sorozat 25. évfordulója alkalmából Patrick Warburton elárulta, hogy szülei utálják a Seth MacFarlane által készített vígjátékot, sőt a műsor iránti megvetésük odáig fajult, hogy Warburton anyja egyszer megpróbálta elérni, hogy elkaszálják a Family Guyt.

Ma még jobban utálják, mint 25 évvel ezelőtt. Mindig is konzervatívok voltak, apám volt, hogy három hónapig egy kolostorban élt. Majdnem szerzetes lett. Gyerekkoromban édesanyám járta a környéket, és röpiratokat osztogatott arról, hogy az önkielégítés bűn. Ezek fényében talán nem meglepő, hogy utálják

– idézi Warburtont a Variety.

Édesanyjának ráadásul kellő hatalma is volt hozzá, hogy keresztbe tegyen a sikeres műsornak fia lelki üdvösségéért cserébe, ugyanis tagja volt az ország televíziós tanácsának, amelynek döntéshozóinál komolyan lobbizott ennek érdekében. Mindez amiatt is különös, mert a szinkronszínész komoly összegeket kapott a műsorért, amivel szüleit támogatta. Ez pedig a Family Guy megmentését is jelentette egyben.

Ugyanis Warburton, miután megtudta, hogy édesanyja szervezkedik, felhívta rá a figyelmét, hogy ezzel leginkább ő ütheti meg a bokáját, hiszen rendkívül képmutató a műsor káros hatásairól papolni, miközben abból a pénzből éli fényűző életét. Így persze mondani sem kell, az ügyből végül semmi sem lett. Az édesanya pedig ugyan nem törődött bele fia munkájába, ma már nem töri a fejét hasonló turpisságokon…

(Borítókép: FOX Image Collection / Getty Images Hungary)