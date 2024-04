Igazi nagyágyúk jönnek nyáron a Balatonhoz a Paloznaki Jazzpiknikre

A Jazzpiknik 0. napjának egyik sztárja a nagyszínpadon a brit díva, Izo FitzRoy, aki a hazai közönség egyik nagy felfedezettje – tavaly Veszprémben lépett fel egyébként először Magyarországon. Az énekesnő blues-soul-gospel alapú dallamait hamar a szívébe zárta a magyar közönség, idén nyáron a Balaton-felvidéki jazzfaluban is komoly sikerre számíthat a londoni zenei színtér egyik legfelkapottabb csillaga. Az énekesnő-dalszerző-zongorista FitzRoyt harmadik stúdióalbumának turnéján hallhatja ismét a hazai közönség.

És akkor még mindig nem ért véget a sztárok sora a nyitó napon, mert FitzRoyt a karcos hangú szupersztár, Anastacia követi. Ő egyébként már majdnem negyed százada, hogy berobbant a zenei világba I'm Outta Love című slágerével. Azóta világszerte több mint 52 millió eladott lemezt és több mint 225 díjat jegyez. 2003-ban született meg az általa elnevezett „sprock-stílus”, ami a soul, a pop és a rock műfaját vegyíti. Anastacia folyton csillogó karrierje során számtalanszor újult meg, sikerének kulcsát a szenvedélyében, rugalmasságában és fejlődésében látja.

A nap z árásként a DJ páros Andrew J és Dan von Schulz pörgeti a lemezeket.

A második napon, pénteken először a magyar Belau áll színpadra. Ez egy duó (Kedves Péter, Buzás Krisztián), amelynek világában az elvágyódó és örökké reményteli hangulat találkozik az aktuális elektronikus zenei alapokkal. Őket követi az est egyik nagyágyúja, a funky királya, a The Brand New Heavies, amely majdnem négy évtizede töretlen sikerrel, állandó megújulással van jelen, munkásságát 2,5 millió eladott lemez, 15 UK Top 40-et megjárt R&B és soul sláger fémjelzi. Olyan zenészeket inspiráltak többek között, mint a Jamiroquai, de a szerzeményeik több hollywoodi szuperprodukció soundtrack-jében is helyet kaptak. A zenekar 2019-ben már járt a Jazzpikniken, akkor hihetetlen hangulatot hoztak a dűlőbe.

Péntek este aztán megidézik a szervezők az 1980-as éveket, hiszen Tony Hadley lép fel a piknik nagyszínpadán. A ’80-as évek újhullámos hangzását sokan a világhírű Spandau Ballet formációhoz kötik, amelynek egyik jeles képviselője volt a csapat, hadley pedig az énekese. Olyan világslágereket köszönhetünk nekik, mint a True, vagy a Gold.

A második nap pörgős zárásáról pedig a holland formáció, az acid jazzt a house-zal ötvöző Kraak & Smaak fog gondoskodni.

A Paloznaki Jazzpiknik zárónapját három funk díva, a DrGEB & NoSha nyitja. A legelitebb budapesti szórakozóhelyeken is rendszeresen rezidenselő DrGEB bulis alapjait megfűszerezi a két fúvós hölgy játéka: Varga Nóra (harsona) és Erdei Sára (szaxofon). Közreműködésükkel egy vadonatúj és különleges produkcióval indul majd a szombat. Eztután a holland Son Mieux táncoltatja meg a piknikezőket. A popformáció filozófiája szerint olyan zenét csinál, amire ezekben az időkben szükségünk van: táncolható popot diszkóhatásokkal és nagy gesztusokkal – gazdag, ’70-es évekbeli feldolgozásokat.

A nap egyik meglepetése a Morcheeba fellépése lesz. A brit együttes az 1990-es években alakult és stílusukban a lounge, a dub, a trip-hop, a blues és a downtempo elemeit ötvözi. A Morcheeba második stúdióalbumával, az 1998-ban kiadott Big Calm című lemezzel robbant be a nemzetközi popzene sztárjai közé, azóta már a 15. stúdiólemeznél és több mint hatmillió eladott példánynál tartanak.

A fesztivált az MF Robots zárja, méghozzá a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait ötvöző energikus, új hangzású zenéjével. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt az idei pikniken is játszó The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, aki Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé és Craig David vokalistája is volt. Fergeteges zenéjüket remélhetően nem árnyalja olyan kisebb homokvihar, mint amelyik legutóbb paloznaki fellépésük végén csapott le a helyszínre, de becsületükre legyen mondva - széllel szemben is – végigtolták a bulit.

A hazai jazz is képviselteti magát

A fesztivál – ugyanúgy, mint a korábbi években – idén is számos fiatalnak nyújt fellépési lehetőséget az intimebb hangulatú, jazz-fókuszú kisebb színpadokon. Közülük érdemes felhívni a figyelmet a Pénzes Máté és a Zseb formációra, a The Qualitons-ra, vagy a New Fossils-ra. Pénzes Máté és a Zseb egy különleges csemegét hoz az alkalomra, mert átdolgozták az LGT 1973-as Bummm! című lemezét.

A Hangfoglaló Program keretében három zenekar érkezik a piknikre: a Gorg & Benzol „félinstrumentális, fél-élvezhető jazzrock trió”-ként aposztrofálja magát. A Symbiosis 5 zenekar elsősorban instrumentális jazzt játszik. Tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és a Bartók Béla Konzervatóriumban folytatott tanulmányaik során találkoztak, és mára valamennyien aktív közreműködői a magyar jazzéletnek. Palágyi Ildikó zenéje pedig az art-pop, a jazz és az élő elektronika találkozásából születő, izgalmas zenei utazás. Dalainak műfaji sokszínűségét az érzelmes dallamok, a személyes szövegek és a pillanatot megragadó improvizáció egységesítik.

(Borítókép: A 11. Paloznaki Jazzpiknik első napja 2023. augusztus 3-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)