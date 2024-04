Rákay Philip szerint Lilu miatt rúgták ki a tévécsatornától

Rákay Philip volt a vendége Fiala János talkshow-jának. A hosszú beszélgetés során szóba került a Fidesz 2022-es nagygyűlése, a médiaszakma elhatárolódása személyétől, kirúgása, az utcán elszenvedett támadásai, de a műsorvezető nem restellte megkérdezni a Navracsics–Lázár-konfliktusról sem. A médiaszakember felidézte azt is, hogy milyen szerepe volt Lilunak a kirúgásában, és elítélte a Navracsics Tibor ellen folytatott lejárató hadműveletet.

Az elmúlt időszakban a Most vagy Soha! című film miatt középpontba kerülő médiaszakember a KeljFelJancsi című talkshow-ban idézte fel emlékeit. A több mint egyórás beszélgetés legfontosabb részleteit a Blikk közölte.

A műsor elején arról beszélt, hogy mennyire nagy hatást gyakorolt rá a Fidesz 2002-es nagygyűlése, noha akkora Fidesz-ellenes légkör uralkodott, hogy azonnal megszűntek a médiaállásai.

Meghatározó napként éltem meg 2002. április 13-át, amikor a Kossuth téren a Fidesz nagygyűlést tartott, és ott műsorvezetőként részese lehettem egy euforikus eseménynek, amely korábban ismeretlen műfaj volt Magyarországon

– emelte ki Rákay Philip.

Elmondása szerint, ha ezután nem is dolgozhatott volna a médiában, ezért a pillanatért megérte, hogy ezt a szerepet elvállalta. Fiala János ekkor jegyezte meg, hogy Nagy Ervin színész hasonló élményként fogalmazta meg Magyar Péter Kossuth téri politikai fellépését, mint élete meghatározó élményét.

A múltba visszatekintve Rákay Philip viszont arról is beszámolt, hogy később komoly támadásokkal kellett szembesülnie. Visszaemlékezése szerint kiállásával az egész médiaszakmát magára haragította, majd végül teljesen elfogyott körülötte a levegő. Felidézte, hogy a részben általa alapított Z+tv egyik műsorvezetője, Lilu (Kovalcsik Ildikó) által gerjesztett hangulatban összehívták a vezetőséget és számonkérték rajta a szereplését. „Később az MTV egyik beszélgetős műsorát is elvették tőlem” – idézte fel.

Akkoriban a magyar médiavilág egyik irányítója azt mondta neki, amíg pozíciót visel, tesz róla, hogy még portásként se dolgozhasson a szakmában.

Ennél a pontnál Fiala János ismét párhuzamot vont Rákay Philip akkori kirúgása és az elmúlt hetek magyarországi történései között. Felidézte, hogy a Magyar Péter nagygyűlésén felszólaló Tar Zoltánt, az eseményt követően elbocsátották egy állami cégtől. „Jól van-e ez igy?” – szegezte neki a kérdést a műsorvezető.

Rákay Philip azonban nem látott hasonlóságot a két esett között. Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben igaza van a Fidesz kommunikációs igazgatójának: Miért kellene a kormánynak bízni egy kormányt támadó személyben?

Rákay Philip bevallotta, hogy 2021 óta nem szívesen sétál a belvárosban, mert folyamatos atrocitások érik. Ezeket a támadásokat konkrét példákkal is alátámasztotta, amikor elmondta, hogy a 2022-es kampányban hivatalosan is védeni kellett otthonát, vagy hogy a gyerekeit jelenleg is érik az iskolában kellemetlen élmények.

A beszélgetéskor szóba hozta Rákay Philip üzleti vállalkozásait is. Ezzel kapcsolatban előkerült a Lázár János és Navracsics Tibor közötti vita is, amelynek fókuszába maga Rákay Philip is belekerült a Promenád24 című médiaterméknek köszönhetően, melytől azóta megvált.

Nem szeretem az ilyen típusú, Fideszen belüli konfliktusokat, amelyeket a túlfűtött hangulat táplál. A hódmezővásárhelyi jobboldali elit motivációit értem, de számomra elfogadhatatlan volt ez a lejárató kampány, amit a lap Navracsics Tibor ellen folytatott

– fejtette ki.

Elmondása szerint mindketten a barátai voltak, de nem biztos abban, hogy ez a barátság Lázár Jánossal megmaradt.

(Borítókép: Rákay Philip 2022. január 31-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)