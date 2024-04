A királyi család újabb tagjára csaphatott le a streaming

Nagy visszhangot váltott ki a sajtóban, miután tavaly kiderült, hogy Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban kötött, 20 millió dollárról szóló szerződését felbontották a Spotify-jal. Mint ismert, a platformon egy podcastet, az Archetypes-ot vezette a hercegné, ám a cég állítása szerint nem teljesültek az előre lefektetett feltételek. Úgy tudni, több tartalmat vártak a pár vállalkozásától, az Archewell Audiótól, míg ők azt szerették volna, ha nem kizárólag a Spotify-on jelenhet meg a produkció. Az érdekellentétek ütközése pedig odáig vezetett, hogy végül közös megegyezéssel felbontották az egyezséget. Sőt, Bill Simmons, a Spotify podcastinnovációért és monetizációért felelős vezetője odáig ment, hogy szélhámosnak nevezte a sussexieket.

Kib*szott szélhámosok – ezen a címen kellett volna podcastot indítani nekik. Egyszer majd leiszom magam és elmesélem, milyen Zoom-hívásom volt Harryvel. B*sszák meg! Szélhámosok

– nyilatkozta saját műsorában korábban Simmons.

A hírek szerint a problémát részben az jelentette, hogy az Archetypes podcasthoz csak 12 epizód készült el, azonban más kritikák is érték Meghan Markle-t a produkció kapcsán. Több forrás például azt állította, hogy a podcast néhány adásában az interjúkat más munkatársak készítették el, és a hercegné kérdéseit tartalmazó hanganyagot csak később rögzítették. Markle egyébként több hírességgel készített interjút, köztük Mariah Carey-vel és Serena Williamsszel, ám őket megelőzően is felmerült már, hogy az odaérkező vendégek valójában nem Markle-lel beszélgettek.

Még 2022-ben az egyik interjúalany, Allison Yarrow New York-i újságíró emelt szót azért, mert a sussexi pár produkciós cégének egyik tagjával, egy Farrah Safarfi nevezetű nővel ült le csevegni a hercegné helyett. Ezen állításokat a sussexiek nem erősítették meg, ahogy nem is cáfolták, így nem tudni, előbbiek is hozzásegítettek-e ahhoz, hogy a megállapodásukat sutba dobják a Spotify-jal. Annyi azonban biztosnak tűnik, hogy a vállalat nemrég a királyi család egy másik tagjára vethetett szemet: András herceg és Sára hercegné legidősebb gyermekére, Beatrix hercegnőre.

Újabb podcast jöhet?

A Daily Mail információi szerint Beatrix hercegnő a múlt héten egy szakmai rendezvényt vezényelt le a technológia jövőjével kapcsolatban a Spotify londoni irodájában. Az eseményen rajta kívül részt vett még a Warner Bros Discovery feje, Priya Dogra, illetve a Foodhak nevezetű cég megálmodója, Sakshi Chhabra Mittal. A hercegnő számára egyébként ez egyáltalán nem idegen terep, mivel 2017 óta az amerikai Afiniti szoftver- és adatcég partnerségekért és stratégiáért felelős alelnöke. Mindemellett pedig 2022-ben alapította meg a BY-EQ nevű vállalkozást, aminek ő az igazgatója, mint „Beatrice York”.

A lap következtetése szerint a hercegnő megjelenése a Spotify irodájában egyet jelenthet azzal, hogy a sussexiek után ő következhet, azaz valamilyen produkcióval érkezhet a felületre. A platform sajátosságaiból kiindulva ennek valószínűleg egy podcastnek kéne lennie. A királyi sarj szakmai múltját figyelembe véve pedig könnyen meglehet, hogy az egyre nagyobb térnyerésre szert tevő technológiához, vagy épp a mesterséges intelligenciához lehet köze. Az már más kérdés, hogy mekkora fókusz helyeződne egy olyan podcastre, amihez ő adja az arcát, miután édesapja, András herceg a királyi család fekete bárányaként a lehető legkevesebb figyelmet kapja, ami nemcsak rá, hanem gyermekeire, Beatrix és Eugénia hercegnőkre is hatással van.

A kegyvesztett András

Mint ismert, András hercegtől annak következtében vette el királyi és katonai címeit édesanyja, II. Erzsébet királynő, hogy nyilvánosságra került, baráti viszonyban állhatott Jeffrey Epsteinnel, aki egy pedofilhálózatot működtetett jobbkezének, Ghislaine Maxwellnek a segítségével. A királyi sarj nyaka körül akkor kezdett el szorulni a hurok, amikor egy Virginia Roberts Guiffre nevű amerikai nő beperelte őt szexuális zaklatás miatt, azt állítva, háromszor kényszerítették őt arra, hogy lefeküdjön vele, holott akkor még csak 17 éves volt. A felek végül peren kívül tudtak megegyezni, azt sosem erősítették meg, hogy mekkora összegben, de a becslések szerint 12 millió fontról lehetett szó.

András herceg sosem ismerte el, hogy elkövette volna azon bűnöket, amelyeket Guiffre felhozott vele szemben, ahogy Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyával kapcsolatban is rendre azt hangoztatta, nem tudott arról, hogy a férfi egy pedofilhálózatot működtetett. A herceg többek között megszállt Epstein New York-i birtokán, illetve a magánszigetére is elutazott. Sőt, a neve az év elején előkerülő Epstein-aktákban szintén felmerült, mint azon személyek egyike, aki az üzletember magángépén, a Lolita Expressen utazott. II. Erzsébet kedvenc fia 2019-ben a BBC Newsnight című műsorában nyilatkozott bővebben arról, milyen szálak fűzték őt Epsteinhez, ennek történetét nemrég egy netflixes filmben, a Scoop-ban dolgozták fel.



(Borítókép: Beatrix hercegnő / Fotó: Getty Images)