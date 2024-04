Újabb világsztárt jelentettek be, aki fellép az idei Sziget Fesztiválon

Legutóbb március végén tett nagyobb bejelentést a Sziget Fesztivál, amikor is közölték, hogy a többek között Sam Smith és Stormzy alkotta fellépők sokasága mellett további világsztárokra is számíthatnak a magyar rajongók. Az idén 30 éves, augusztus 7. és 12. között megrendezett eseményen ugyanis élőben találkozhatnak a rajongók Liam Gallagherrel, Halsey-val és a Skrillexszel.

A most bejelentett nevekkel folytatjuk, de még nem fejeztük be azt a sort, melyből mindenki kedvére válogathat

– mondta akkor Kádár Tamás, a Sziget fő szervezője, és ígéretüket be is váltották.

A szervezők csütörtökön egy sajtótájékoztató keretében számoltak be az idei fesztiválhoz köthető egyéb újdonságokról, illetve fény derült a Sziget első napjának főfellépőjére is. Ahogy Csiszár Virág nemzetközi booking menedzser bejelentette, augusztus 7-én Kylie Minogue ausztrál énekesnő szórakoztatja majd a fesztiválozókat. A többek között a Can't Get Out Of My Head, a Spinning Around és a Dance Alone című dalokról ismert, 55 éves előadó már nem először jár hazánkban, mivel először 2008-ban koncertezett nálunk, majd 2014-ben újra visszatért. Legutolsó budapesti fellépése óta így tíz év telt el.

Bár az énekesnő jelenleg nem turnézik, 2023 ősze óta a Las Vegas-i Voltaire-ben ad önálló esteket More Than Just a Residency néven. Idén március 8. és május 4. között lehet találkozni vele az amerikai helyszínen. Sőt, az interneten fellelhető adatok szerint a nyár folyamán kizárólag Londonban ad majd koncertet, a Hyde Parkban, júliusban, így mindenképp egyedülálló, hogy a Sziget Fesztiválon is tiszteletét teszi majd.

A diszkódíva

Kylie Minogue több évtizedre visszatekintő karriert tudhat a háta mögött. Bár kezdetben színésznőként dolgozta be magát az ausztrál szórakoztatóiparba, később zenei fronton próbált szerencsét, ami még nagyobb népszerűséget eredményezett, és szülőországát elhagyva egész kontinenseket bolondított meg a slágereivel. Minogue eddigi pályafutása alatt már több mint 80 millió lemezt adott el, munkásságát a legrangosabb díjakkal ismerték el, köztük Grammyvel, valamint a francia és az ausztrál kormány különböző kitüntetéseivel – sőt a királyi család egyes tagjaival is már számos alkalommal találkozhatott.

Ugyan már 36 éve annak, hogy énekesi karrierbe kezdett, az újabb előadók továbbra sem tudták teljesen kiszorítani őt a zenei piacról. 2023 szeptemberében jelentette meg soron következő, 16. stúdióalbumát, a Tensiont, amellyel ismét visszakalauzolja a hallgatókat a diszkó világába. Ő kapta idén a BRIT Music Awards Global Icon különdíját, amelyet az igazán kivételes művészeknek ítélnek oda, legutóbb, 2021-ben Taylor Swift kapta. A Globális Ikon díjat Dua Lipa adta át Minogue-nak, aki a pop örökös királynőjeként említette őt.

Biztonságos kijutás

Ahogy a szervezők arra a sajtótájékoztatón kitértek, a programhelyszínek kialakításánál több újdonságra is lehet számítani. Átalakították többek között a bejárat utáni fogadóteret, így egy vendégközpontú, még gördülékenyebb ügyfélkezelést segítő Welcome Zone fogadja majd a vendégeket. Itt kerül kialakításra a megújult Városközpont is, ahol elérhető lesz minden olyan szolgáltatás, ami a látogatóknak nagy segítség a fesztivál forgatagában. A K-híd okozta kihívásokkal viszont egyelőre még küzdenek a szervezők, ami a fesztiválról való kijutást különösen megnehezítette az utóbbi években.

Sajnos a K-híd felújításáról továbbra sincsenek bíztató hírek, csak ígéretek, ezért a tömegirányítás terén igyekszünk újabb megoldásokat bevezetni, hogy a koncertélményt ne írja felül a sorban állás

– nyilatkozta Kádár Tamás.

Mint kiderült, idén a Nagyszínpad táncteréről egy új útvonalon irányítják a közönséget a kijárat felé, illetve több helyen lesznek olyan digitális információs táblák, ahol valós idejű adatokkal tájékoztatják a közönséget, hogy egyes útvonalakon mennyi idő alatt lehet a kijáratot vagy a taxi szolgáltatásokat elérni. Egyes napokon a H-híd irányába is megnyitják a gyalogos forgalmat, ahonnan éjszakai buszjáratok is közlekednek majd a Margit híd irányába, továbbá sűrítik a hajójáratokat. A taxis közlekedésben szintén lesznek majd változások, például egy új BOLT taxidroszt a H-híd irányában.

Olcsó menü

A vendéglátóegységek terén a szervezők továbbra is kiemelten fontosnak tartják a környezettudatosságot, így azok kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak. A vendéglátóegységeknek a tavalyi évhez hasonlóan kötelező lesz minimum egy pénztárcabarát ételt árulni, amelyet előre leegyeztetnek velük. A választékban ugyanúgy lesznek magyaros ízek, mint nemzetközi ételek.

Jelenleg folynak az egyeztetések a vendéglátósokkal a kínálatról és az árakról is egyaránt. Egyrészt arra kértük a partnereinket, hogy általában a tavalyinál olcsóbb árak legyenek az irányadóak, másrészt a „budget-friendly” ételeknél a megfizethetőség és a tartalom a látogatók elégedettségét szolgálja. A sültkrumpli-szósz kombó nem alternatíva

– jelentette ki Kádár Tamás.

(Borítókép: Csiszár Virág, Kádár Tamás és Kardos József. Fotó: Németh Kata / Index)