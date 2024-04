Dopeman Puzsér Róbertnek öltözve folytatta a rapháborút

Továbbra sem csillapodik a vita Dopeman és Puzsér Róbert között. A rapper április 26-án egy újabb számot töltött fel a YouTube-csatornájára, amelyben ismét nekiment az ismert kritikusnak.

A rapper legutóbb arról nyilatkozott, hogy a publicista „legalja módon” kritizálta, ezért hiába tartja magát budai értelmiséginek, valamint jobban tenné, ha bocsánatot kérne tőle. A kritikus erre úgy reagált, hogy Dopeman is bántotta a családját, ezért viselnie kell a következményeket. Mint mondta, nem fél a rappertől, szájba is vághatja, mert „csaholós, fogatlan kutyának” tartja, aki ugat, de harapni nem tud.

Dopeman legújabb klipjében még Puzsér Róbertnek is beöltözött, emellett ismét felidézte, hogy a húgát és az édesanyját gyalázták. Dopeman arra is kitért, hogy a vitát még mindig nem rendezték, de szerinte a publicistának nem is vele, hanem a saját életével vannak problémái.

A Spirit FM-ből egy héten ötször szítom a tüzet ellene. Ha szembejön velem, a szemem lesütöm, és a fejemet elfordítom. Túllőttem a célon, érzem, hogy a kamerák miatt nincs bajom. Vajon miért nem bírok magammal, és szakítok a haraggal? Nem a Dopemannel van baj, hanem az életem egy rakás...

– hangzik el a Puzsér Róbert jelmezben rappelő Dopemantől.

Trágár üzenetváltásokig fajult a vita

Mint írtuk, Puzsér Róbert éles véleményt fogalmazott meg Pityinger Lászlóval, Dopemannel szemben. A kritikus többek között „szociktól kunyeráló NER-segédnek” nevezte a rappert. Puzsér Róbert szerint a kormánykritikus Dopeman ellenzéki szereplőből vált a NER és Orbán Viktor egyik fő támogatójává a nyilvánosságban.

Dopeman Van, akinek semmi sem szent címmel töltött fel videót a YouTube-csatornájára, amelyben Puzsér Róbert kritikus neki címzett rapszámáról is kifejti a véleményét. A rapper arról beszélt, hogy egy válaszrapszámot akart írni Puzsér csattanós, Ha a buddhaság fájna című új dalára, de családja kérésére inkább letett róla. A rappernél főként az verte ki a biztosítékot, hogy a publicista Pityinger anyját és húgát is megemlíti a dalában. Dopeman „ipari b*zinak” nevezte Puzsért, majd azt is kifejtette, hogy kereste telefonon a kritikust, de ki volt kapcsolva.

Veréssel konkrétan nem fenyegette meg Puzsért, de azt mondta, jobban teszi, ha ezentúl kikerüli, amikor meglátja valahol. Továbbá felvetette annak a lehetőségét, hogy váratlanul megjelenhet a kritikus egyik állandó műsora, az Apu azért iszik, mert te sírsz című podcast felvételén.

