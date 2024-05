Visszatér a TV2-höz az egykori szépségkirálynő

„Kaptam több felkérést is, szerencsére, itt, a TV2-nél, több produkcióban. Úgyhogy láthatnak majd a nézők, remélem, sokat, ha már elvállaltam. Ha már lúd, legyen kövér” – nyilatkozta Bálint Antónia.

A csatorna arról is tájékoztatott, hogy hamarosan azt is megtudhatják a nézők, pontosan melyik műsorban láthatják az egykori szépségkirálynőt. Bálint Antónia az adásban a magánéletéről is szót ejtett.

Bálint Antónia az őt ért bántások miatt 2015-ben visszavonult a médiától, és pénzügyi tanácsadóként kezdett dolgozni. 2023-ban ismét feltűnt a képernyőkön, az RTL Nyerő Páros című műsorában, amelyben korábbi partnerével, Bársony Farkassal szerepelt. A szakítás okairól itt írtunk.

A Miss Hungary versenyt 1991-ben nyerte meg, de aktfotói miatt utóbb őt és a második helyezettet is megfosztották címétől. Hat év pereskedés után, a Legfelsőbb Bíróság ítélete nyomán visszakapta a címet és körülbelül harmincezer dollárt.