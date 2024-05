Bocsánatot kért a kórház, amelyik magára hagyta Curtis édesanyját

Curtis édesanyja, Széki Lajosné 2024 januárjában lett rosszul otthonában. Jutka néninek három órát kellett várnia a mentőkre, akik ráadásul csak második hívásra érkeztek ki hozzá.

Az asszony másik fia, Tibor mind a mentőknek, mind a kórháznak megadta a számát, és kérte, tájékoztassák őt – írja a Blikk.

Tibort azonban nem értesítették a fejleményekről. Édesanyját másnap hajnalban egy betegszállító hazavitte, majd az idős hölgyet a lakása előtt hagyta egy műanyag széken. Az asszony másnap reggel újra rosszul lett, családja eszméletlenül talált rá otthonában, így Jutka néni visszakerült a kórházba.

Az ügyben többen is hibáztak, elsőre azonban csak a betegszállító cég ismerte el a felelősségét. A cég azonnal elbocsátotta azt a munkatársat, aki magára hagyta a nőt.

Elégedettek, de nem maradéktalanul

A másik két intézményben belső vizsgálat indult az ügyben, a kórházban már le is zárult a nyomozás. Azóta az eredmény is befutott. Tibor a Blikknek úgy fogalmazott, amilyen hibákat, mulasztásokat a vizsgálat kimutatott, azokat belső körben elintézték, ráadásul bocsánatot is kértek az édesanyjától, amit a hölgy nagyon szeretett volna.

Nem vagyunk maradéktalanul elégedettek az eredménnyel, de a legfontosabb gesztust megkaptuk, anyut megkövették ebben az ügyben. Bocsánatot kértek tőle, és számára ez volt a legfontosabb, ezzel ő egy olyan pozitív löketet kapott, hogy maga mögött tudta ezt az egészet hagyni, és szeretne továbblépni. Mindehhez az is hozzájárult, hogy amikor anyu másodszor visszakerült a SOTE-ra, egy nagyon kedves és alapos, a klinikát vezető főorvos vette a szárnyai alá, és annyira lelkiismeretesen kezelte, hogy ezzel kiküszöbölte a csorbát

– mondta Tibor.

A család a történtek után jobbnak látta, hogy a 70 éves asszonyt egy másik kórházban kezeljék tovább, ahol többhetes rehabilitáció várt rá. A kezelések sikeresek voltak, Jutka néni már újra otthon van a családjával.

„Édesanyám jól van, örül, hogy gyógyultan hazatérhetett, és nekünk ez a legfontosabb. Már főz ránk, és nagyon boldog, mert nemrég dédi mama lett belőle. Mi is igyekszünk felejteni, és abban bízunk, ilyen mással nem fog előfordulni a jövőben” – fogalmazott a férfi, majd hozzátette, az Országos Mentőszolgálat azóta sem tájékoztatta őket arról, hogy az általuk indított vizsgálatnak mi lett az eredménye.