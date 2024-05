PamKutya reagált Dancsó Péter videójára, miközben újabb vacsora volt az USA nagykövetségén

Ahogy arról beszámoltunk, a Videómánia legfrissebb videójában Dancsó Péter szektaépítésnek nevezte David Pressman amerikai magyar nagykövet influenszervacsoráit, és arra világított rá, hogy ezek a gálák nem szólnak másról, mint hogy „bújtatott politikai agitáció zajlik, és egy idő után a tartalomgyártók már maguktól viszik majd azt a narratívát, amely összhangban lesz a Pressman által képviselt országgal”.

Dancsó Péter a videójában a PamKutya duót is bírálta – „örök amatőr filmeseknek és végtelenül cringe-nek” nevezve őket –, amelyre most Norbi, a PamKutya egyik tagja az Instagramon reagált.

Azzal kezdte, hogy nem szokott reagálni ilyesmi inzultálásokra, hiszen ez nagyjából együtt jár a „szakmával”, viszont szerinte Dancsó Péter annyira specifikusan kötött beléjük, hogy muszáj volt válaszolni.

Elmondása szerint főleg azért, mert nagyon igazságtalannak érzi Dancsó Péter vádjait, főleg, hogy belelát a háttérfolyamatokba is. Norbi határozott véleménye, hogy ha nem is találják őket szimpatikusnak és nem is szeretik a munkásságukat az emberek, azzal nem lehet őket vádolni, hogy nem lenne érték a videóikban, hiszen mindig próbálnak belecsempészni valami mögöttes tartalmat is.

Logikus, hogy a te videód akkor lesz jó, ha a negatív részeket emeled ki

– véli az egyik PamKutya, aki pont ettől tartja igazságtalannak Dancsó Péter véleményét.

Főleg, hogy régen Dancsó Péter is belevágott egy-egy „nagyobb projektbe” és tudnia kell, hogy mennyi energia, pénz és más emberek segítsége van a produkciókban, a kisfilmekben. A szponzorációkról azt tartja Norbi, hogy azokban is próbálnak mindig valami pluszt beletenni egy szimpla reklámhoz képest, a nézői reakciókból pedig az derül ki, hogy működni szokott a dolog és büszke is ezekre a tartalomkészítő.

Később kicsit vissza is szúr (beefel) Dancsónak a PamKutya egyik tagja, hiszen úgy folytatja, hogy a szponzoráció a magyar YouTube szükséges velejárója, hiszen

ha nem a szobájában akar valaki egész életében videózni, akkor ezekre szükség van

– utalva ezzel arra, hogy a Videómánia tartalmainak 98 százalékában Dancsó ül a szobájában és trashtartalmakat néz a gépén.

A valódi szálka Dancsó szemében

PamKutya Norbi szerint Dancsó Péternek valószínűleg az fáj a legjobban, hogy a PamKutya találkozott David Pressmannel, a Videómánia viszont kimaradt ezekből a vacsorákból és gálavacsorákból. Viszont azt megint igazságtalannak tartja, hogy őket erről még senki nem kérdezte meg, hogy miről is beszéltek a nagykövettel és milyen is volt ez a találkozó valójában.

Nem vagyunk senki által befolyásolva, teljesen szabad akaratunkból döntöttünk így

– hangsúlyozza Norbi, hozzátéve, hogy nem kapnak pénzt senkitől és nem akarja senki befolyásolni őket.

A végén pedig egy javaslattal él a Videómánia atyja felé, miszerint „töltsél kevesebb időt az interneten és többet a valódi emberek között”, mert szerinte Dancsó Péter minden információt online szerez be, ettől pedig megkeseredett már nagyon fiatalon, és ez „baromi kár lenne”.

Közben Pressman ismét vacsorát tartott egy újabb csapattal

Május 1-jén éppen 20 éve, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ennek apropójából az amerikai nagykövet ismét összehívott egy csapat influenszert, hogy együtt vacsorázzanak ezen a jeles évfordulón (pontosabban annak előestéjén).

Az évforduló előestéjén egy újabb, Magyarország jövőjéről szóló élénk beszélgetésnek adtam otthont vállalkozók, tudósok, jogvédők és művészek következő generációjával

– írta a budapesti amerikai nagykövetség a közösségi oldalán. A mostani alkalommal olyan influenszereket és művészeket hívott meg asztalához a nagykövet, mint Dzsúdló, Viszkok Fruzsi, Diller Kevin, Karin Dragos vagy éppen Parafa (aki egy DJ amúgy és nem a pezsgősüvegből kilógó dugó).

