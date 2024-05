Harry herceg a jövő héten látogat haza a sérült katonák és veteránok részvételével zajló sporteseményre, az Invictus Gamesre, melyet ő alapított 2014–ben, de Vilmossal valószínűleg nem fog találkozni, csak édesapjával – olvasható a The Sun cikkében. A hírek szerint utoljára februárban beszélgetett hosszabban a két testvér, amikor kiderült, hogy édesapjuk, III. Károly király rákos.

III. Károlynak nemrégiben engedélyezték, hogy újra közfeladatokat láthasson el. A király nehezen tűrte a tétlenséget, de végre részt vehet az évnyitó kerti partiján, a Buckingham-palotában. Ugyanekkor lesz Harry sporteseménye, de mindkét program 18 óra körül véget ér, így utána tudnak találkozni.

Közelebbi források szerint az Amerikában élő herceg mindenképp látni szeretné édesapját, ám testvére, Vilmos herceg valószínűleg nem lesz ott a találkozón. Az ő programja is zsúfolt, csütörtökön a fővárostól távol tartózkodik majd, pénteken pedig Cornwallban és Szicíliában lesznek kötelezettségei.

A király egyre aktívabb a kezelések után, pénteken például előre be nem jelentett látogatással örvendeztette meg a királyi lóshow (Royal Windsor Horse Show) résztvevőit, ahol unokahúgával, Zara Tindallal is találkozott.

Harry herceg a betegség bejelentése óta nagyon aggódik apjáért, februárban – a májusi koronázási szertartás után először – csak egy félórás együttlétért hazarepült Los Angelesből Londonba.

Úgy csempészték be a londoni Clarence House-ba, ami az egyik királyi rezidencia a fővárosban. A király, hogy Harryvel találkozzon, elhalasztotta útját Sandringhambe, Sussex hercege pedig egy szállodában töltötte az éjszakát, miután másnap visszarepült az Egyesült Államokba. A britek egyébként már nem is izgulnak a testvérek kibéküléséért, a The Sun cikkében lévő szavazáson a többség úgy nyilatkozott: ami történt, már helyrehozhatatlan.