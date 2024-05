Ördög Nóra a kiégés szélére sodródott

Ördög Nóra a műsorban elárulta, az utóbbi időben a kiégés szélére sodródott, és bármennyire is szeretne leállni, a családja és az alkalmazottaik miatt sem dönthet úgy, hogy kiszáll.

„Azt érzem most egy kicsit az életemben, hogy nem kapok levegőt, és ezt persze én csináltam saját magamnak” – fogalmazott a TV2 népszerű műsorvezetője.

Arról is beszélt, hogy nagyon strukturált az életük, mindent előre megterveznek, még a pihenést is. Hozzátette, ha nem tesz ez ellen, akkor komoly kiégéssel kell megküzdenie. „Ez a burnout előszobája, vagy valószínűleg már benne is vagyok” – mondta Ördög Nóra, aki szerint a megoldás az lenne, ha betervezne egy kis egyedüllétet, ám emiatt is lelkiismeret-furdalása van.

Nagy igényem lenne, hogy egyedül legyek, de ezt a családom nem is értené. Eleve sokat forgatok, nem vagyok otthon, és akkor én még egyedül el akarok menni valahova

– fogalmazott a műsorban.

A műsorvezető nemrég tért haza az Ázsia Expressz 5. évadának forgatásáról. A TV2 kalandrealityjének egyik nagy újítása, hogy a nézők is beleszólhatnak a verseny alakulásába.