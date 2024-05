Whoopi Goldberg majdnem belehalt a kokainfüggőségbe

Whoopi Goldberg bevallotta, hogy kokainfüggőségének csúcsán attól félt, hogy elveszíti az életét, miután a hírnév megszerzése előtti vad éveiben rászokott a drogokra. Az Oscar-díjas színésznő Hollywoodban töltött korai évei alatt került a drogok rabjává, amikor olyan partikra járt, ahol nyugtatókat, Quaalude-okat (metaqualont tartalmazó, depresszió elleni gyógyszer) és kokaint osztogattak teljesen szabadon, és ez nagyon sötét helyekre vitte őt – írta meg a bangpremier.com.

Új könyvében, a Bits and Pieces: My Mother, My Brother and Me-ben nyíltan beszélt a problémáiról: „Olyan bulikra hívtak meg, ahol az ajtóban egy tál Quaalude-dal fogadtak, amelyből azt válogattam, amit akartam”.

A kokainsorok az asztalokon és a fürdőszoba pultjain feküdtek, hogy mindenki elvihesse

– írta Goldberg, hozzátéve, hogy a baráti köre lazán viszonyult a drogokhoz, és a kokaint nem tartotta „veszélyesnek.” Körülbelül egy évig „nagyon jó függő” lett, de aggódni kezdett, amikor rájött, hogy a forgatáson hanyagul viselkedik, és a fordulópont akkor jött el, amikor egy New York-i luxusszállodában szállt meg, és egy barátja kokaint adott neki születésnapi ajándékként.

Whoopi elárulta, hogy végül a szobája szekrényében ülve válogatta a drogot, de egy szobalány megzavarta. Ezt írta: „Sikítottam. Ő is sikított, hátrált és úgy nézett ki, mintha el akart volna szaladni. Gyorsan oda kellett mennem hozzá, és megpróbáltam megnyugtatni. Az arcomba bámult, miközben beszéltem”.

Whoopi végül megoldotta a helyzetet, de amikor belenézett a tükörbe, rájött, hogy az egész arca tele van fehér porral. A továbbiakban elárulta, hogy ezután annyira szégyellte magát, hogy felhagyott a drogokkal.

A színésznő hozzátette: „Annyira szégyelltem volna magam, ha anyám megtudja, hogy a kokain milyen mértékben tartott a markában… Tudtam, hogy le kell cserélnem a barátaimat, és vissza kell utasítanom ezeket a meghívásokat, és meg is tudtam tenni. Nem akartam meghalni” – zárta gondolatait Goldberg.