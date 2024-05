Rátalált a holland sikerreceptre az RTL

Belehúzott a konkurenciával vívott küzdelembe az RTL, és Az ugrás után egy újabb vetélkedőt tűzött műsorra, ami nem meglepő, mivel egy, a magyarok körében kifejezetten kedvelt műfajról beszélünk. A The Floor – Csak egy maradhat ráadásul Az ugráshoz hasonlóan szintén egy holland formátum alapján készült, és már csak amiatt is újdonságként hathat, mivel nem egy agyonjáratott műsortípusról van szó. Hollandiában 2023-ban kerültek adásba az első részek, azóta pedig 13 másik ország vette tervbe vagy tűzte már műsorra, köztük Magyarország, ahol az RTL gondozásában május 6-án láthatták a tévénézők a hétköznap esténként adásba kerülő műsor legelső epizódját.

A The Floor – Csak egy maradhat valamiképp kiemelkedik a többi vetélkedő közül, pedig egy olyan műfajról beszélünk, amelynek már ezerféle válfaja készült az utóbbi évtizedekben. A hazai szférából is legalább öt olyan markáns kvízműsort tudnánk felsorolni, amelyek kitaposták az utat a mai, modernebb produkcióknak (itt lehetne említeni akár a Legyen Ön is milliomost vagy A leggyengébb láncszemet). Annak ellenére viszont, hogy a The Floor – Csak egy maradhat kezdetben úgy tűnt, mintha a kvízműsorok és a torpedó egy különleges egyvelege lenne, az első epizód alapján kiderült, hogy ez csak részben fedi a valóságot.

Bár a magyarok a vetélkedők atyjának Gundel Takács Gábort – illetve a néhai Vágó Istvánt – tekintik, a The Floor – Csak egy maradhat vezetését ezúttal Szujó Zoltánra bízták. A szakember ezt megelőzően a Sztárbox című műsort vezette az RTL-en, és most először debütált kvízműsorban, így nagy vállalás volt a csatorna részéről, hogy annak ellenére is műsorvezetői pozíciót szántak neki egy vetélkedőben, hogy a legtöbben a sportkommentátori múltjával azonosítják őt – így a hangját többek a Forma–1-es időmérőkhöz társítják, nem a műveltségi kérdésekhez. Az első epizódot látva ugyanakkor Szujónak egyáltalán nem volt idegen ez a terep, a műsor egyes pontjain pedig ő maga hívta fel a figyelmet arra, hogy még új számára ez a szerepkör (bár hozzá kell tenni, hogy ha valaki nem ismeri a pályafutását, valószínűleg fel sem tűnt neki, hogy először vezet vetélkedőt).

Szujó kvízműsorban való debütálása mellett a The Floor – Csak egy maradhat koncepciója is teljesen egyedi, egyik hazánkban látott produkcióhoz sem lehetne hasonlítani. Már csak azért sem, mivel a játékosok tudását nem kvízkérdések, hanem fotók és lejátszott dallamok által mérik fel. A szabályok szerint a műsorban 49 versenyző érkezik a mezőkre, akik a maguk területén egy adott témakörnek a szakértői. A játék legelején egy „véletlen generátor” választja ki a kihívót, akinek ki kell hívnia a körülötte álló, szomszédos játékosok egyikét. Ezt követően a kihívott témakörében kell megmérkőzniük, a párbaj során az adott területtől függően képeket vagy hangokat kell felismerniük.

A válaszadásra 45 másodperc áll a rendelkezésükre, akinek hamarabb letelik, kiesik a játékból, a másik pedig bekebelezi a párbajellenfele mezejét a pályán – az előzeteseket látva emiatt tűnhetett úgy, mintha a torpedóhoz lenne köze a műsornak. A győztes fél ekkor dönthet úgy, hogy nem hív ki újabb játékost, hanem visszamegy a pályára, és kivár. Ekkor a véletlen generátor ismét másik versenyzőt választ, aki az előbbiekben elhangzottak szerint vív meg valamelyik társával. Az elfoglalt, összeolvadt területek előbb-utóbb egymáshoz érnek, a játékosok így növelhetik a mezejüket, kiejtve társaikat, míg végül a legvégén csak egy marad, aki 8 millió forintos főnyereményt vihet haza – nem is beszélve az epizódonként legtöbb területet megszerző versenyző 500 ezer forintos garantált pénznyereményéről.

A holland sikerrecept

Tekintve, hogy a vetélkedő egy igen népszerű műfajnak számít, és aligha lehet már újat mutatni ezen a palettán, sokakban kelthet kétkedést, hogy miben tudna mást nyújtani egy újabb kvízműsor a korábbiakhoz képest. Úgy tűnik viszont, hogy a hollandok tudják, mi a dörgés. Mint ismert, nem a The Floor – Csak egy maradhat és Az ugrás az egyetlen holland produkció, amelynek az RTL megvette a jogait az utóbbi időszakban. A tavalyi év legtöbb izgalmat hozó és a tévénézőket leginkább lázban tartó műsora, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban ugyanis – ami elnyerte a Televíziós Újságírók Díját a legjobb reality kategóriában – történetesen a holland De Verraders magyar változata, amelynek akkora sikere lett, hogy már készülőben van a második, ezúttal civil versenyzőkkel induló évada.

A The Floor – Csak egy maradhat Az Árulókhoz hasonlóan abban a szerencsés helyzetben van, hogy képes annyira berántani a nézőt, hogy kénytelenek vagyunk a versenyzőkkel együtt tippelgetni. A másik nagy előnye a feladatok egyszerűsége – ezt a jelenséget a TV2 Ütős ötösének az esetében már megfigyelhettük. A játékosoknak ugyanis nem kvízkérdésekre kell válaszolniuk, felidézve magukban általános vagy középiskolai tanulmányaikat, hanem egy képre rápillantva kell megnevezniük, hogyan hívják az adott tárgyakat, gyümölcsöket vagy épp meselényeket. Más esetekben slágereket, rajzfilmekben felcsendülő dalokat kell felismerniük, illetve rájönniük arra, ki az előadó vagy melyik filmben hallhatóak a nóták. A versenyzők témaköreit nézve kijelenthető, hogy igen díszes társaság gyűlt össze, a vadászkutyáktól kezdve Afrika országain át a konyhai eszközökig minden területnek van egy szakértője a mezőkön.

A játék nehézségét egyedül az adja, hogy hiába tud egy versenyző mindent az influenszerekről, a filmrendezőkről vagy a magyar írókról, amint a véletlen generátor által kihívóvá válik, a párbajellenfele témakörében kell bizonyítania. Amennyiben győzedelmeskedik, a másik fél mezejét elfoglalva annak szakterületét is megörökli, amiben nagy eséllyel nem mozog otthonosan. Így például ha egy játékos ért a vadászkutyákhoz, de egy olyan versenyzőt hív ki, aki a gyümölcsöket keni-vágja, majd le is győzi, ugyan két terület büszke tulajdonosa lesz, de a játék folyamán amennyiben rá esne a választás kihívottként, már ebben a témakörben kéne bizonyítania. A műsor szabályainak egyszerűsége ugyanakkor egy pörgős játékmenetet eredményez, folyamatosan új impulzus éri a nézőt, ami nem utolsó szempont. Bár a versenyzők létszáma miatt egy teljes játék öt nap alatt lezajlik, a látottak fényében úgy tűnik, az RTL-nek Az Árulók után ismét sikerült rátalálnia a holland sikerreceptre.