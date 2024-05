Minden lakásban fellelhető, mégsem tudjuk, hogy emiatt haldoklik a wifink

Idegesítő tud lenni, amikor sorozatnézés közben a laptopon elkezd akadozni az internetkapcsolat, vagy egy fontos üzenetváltás közben csak a mondandónk könnyedén félreérthető első fele jut el a címzettünkhöz a wifi miatt. A saját otthonunkban, ahol a legnagyobb kényelemre vágyunk, ez rendkívül bosszantó, azonban arra nem is gondolunk, hogy nem feltétlen a szolgáltató, hanem a lakásunk berendezése felelhet a fellépő jelproblémáért.

Út közben, a tömegközlekedési eszközökön zötykölődve, vagy a tömegrendezvényeken ácsorogva már megszokhattuk, hogy akadozik az internetszolgáltatás, emiatt az embert kétség kívül jó érzéssel tölti el, ha haza érve, az otthoni wifire rácsatlakozva végre nem kell hosszú perceket szenvednie egy-egy oldal betöltésével, vagy másodpercenként megszakítani a videóhívást, mert az akadozik.

Sokszor azonban hiába várjuk ezt az otthoni internettől, mivel előfordul, hogy azzal sem működik minden zökkenőmentesen. A havonta drágán kiszámlázott szolgáltatás ugyanis van, hogy nem nyújtja azt a sebességet, biztos internetszolgáltatást, amit elvárnánk, vagy éppen csak a lakás egy bizonyos pontján érzékelik az eszközeink a wifit.

Erre persze már temérdek jelerősítő készülék áll a rendelkezésünkre, amelyek sokszor orvosolják is a problémát, azonban megesik, hogy nem ez felelős az őrjítő problémáért. Ilyenkor azonnal a routert kezdjük el babrálni, kihúzni, majd visszadugni, újraindítani, vagy a régi módszer szerint kicsit megütögetni. A hiba elhárítása azonban esetenként még akkor sem valósul meg, ha véletlen sikerül felvennünk a kapcsolatot az állítólag egész nap elérhető ügyfélszolgálattal.

Amikor már feladnánk, kicsit mindig visszajön a jel, így nem is foglalkozunk tovább a problémával, hiszen a vacsora mellé meg tudjuk nézni az előre betervezett YouTube-videókat, azonban ezzel hosszú távon nem oldódott meg a probléma. Pedig a bajunk forrása sokszor tényleg ott van a szemünk előtt.

Mi az? Magunkat látjuk benne, de nem bennünk van a hiba

A vádjaink annak ellenére, hogy elsősorban az elektromos készülékeinkre irányulnak, nem feltétlen a mikrohullámú-sütő, és nem is a játékkonzol az, ami miatt a munkahelyi e-mailjeink nem érnek célba. A ludas a tényleg szinte az összes háztartásban megtalálható egyik berendezés lehet, amelyet ha nem a megfelelő helyre teszünk, befolyásolhatja a wifikapcsolat minőségét és erősségét is.

Bármennyire is nehéz elhinni, a közcímben olvasható feladvány megoldása, így az otthoni netezésünket sokszor megnehezítő tárgy nem más, mint

a tükör.

Itt persze nem a zsebtükrökről beszélünk, hanem azokról a nagy fali tükrökről, amelyek előtt minden nap hosszú percekig vizslatjuk az öltözékünket vagy igazítjuk a frizuránkat, mielőtt elindulnánk a munkába.

De mi a probléma az üveggel? A válasz egyszerű, ugyanis semmi, azonban az amögött lévő fém-, vagy – régebbi tükrök esetében – ólom- és ezüstréteggel már annál is inkább vannak bajok. A fém ugyanis a legnehezebben áthatolható anyag, mivel elektromos áramvezető. És hogy mi köze az elektromosságnak a wifihez? A rádióhullámok elektromágnesesek, ami azt jelenti, hogy a fém képes elnyelni őket. Így bármi, amiben fém van – például redőnyök, ajtók, bútorok, vagy falak –, nagymértékben csökkenthetik vagy teljesen megölhetik a jelet. Az pedig logikus, hogy minél több fém van a router és a csatlakoztatott eszközök között, annál rosszabb lesz a kapcsolat. Emiatt fontos, hogy a router legalább egy-másfél méter távolságban legyen a nagyobb tükröktől, hiszen így ha nem is csodálhatjuk magunkat az eszköz közelében, legalább az internetkapcsolatunk kielégítő lesz.

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, mi blokkolja a jelet e vidéken?

Nem a tükör az egyetlen, ami befolyásolhatja a jel minőségét az otthonunkban, így érdemes jól átgondolni, hova helyezzük el. A legtöbben ugyanis erre fittyet hánynak. A Virgin Media O2 brit szolgáltató az internethasználati szokásokat vizsgálva megkérdezett 2000 felnőttet, hogy kiderítse, tudják-e, hova kell elhelyezniük a routert annak érdekében, hogy semmi se gátolja a használatot. A válaszok elkeserítők voltak, a helyzet pedig a szolgáltatók előírásai és javaslatai ellenére nem lehet sokkal fényesebb itthon sem. A megkérdezettek 41 százaléka bevallotta, hogy a tévéje mellett, vagy amögött helyezte el, 12 százalékuk egyszerűen a földön tárolja, míg 6 százalékuk az ágya alá kötötte be az eszközt.

Nos, ezek között valóban akadnak meglehetősen furcsa helyek, így a változtatás is kétség kívül ráfér ezekre a gyakorlatokra. Akárcsak a lakberendezésre, amely során immáron arra is érdemes odafigyelni, hogyan lesz a lehető legjobb a vezeték nélküli internetkapcsolat a lakásban. Az ez alapján történő átrendezésre a válaszadók 41 százalék vevő is lenne, így már csak azt kell tisztázni, mik azok a szintén minden háztartásban megtalálható tárgyak és eszközök, amelyek az önfeledt internetezés útjába állhatnak az otthonunkban.

A konyhában lévő gépek, például a mosogatógép, a hűtőszekrény és a sütő, amelyek nagy fém vagy fémmel borított dobozok, így a fentiek alapján már sejthető, hogy ezek sem tesznek jót a wifi jelének. Nem is beszélve a mikrohullámú sütőről, amely amellett, hogy egy tömör fémdoboz, saját hullámokat is kibocsát. Ahogyan a fenti kutatás mutatja, sokan a tévéjük mögé rejtik be a dobozt, ami nem biztos, hogy a legjobb megoldás, ugyanis a síkképernyős televíziókban megtalálható egy vékony fémlemez, amely megeshet, hogy lefedi a wifi jelét a körülötte lévő eszközök elől.

Kidobni persze ennek ellenére sem kell semmit a házból emiatt, azonban ha problémát észlelünk a jellel kapcsolatban, jusson eszünkbe, hogy nem mindig az internetszolgáltató egyik – a problémáról egyébként nem tehető – ügyfélszolgálatosával szükséges kiabálni.

(Borítókép: Justin Paget / Getty Images)