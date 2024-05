Taylor Swift pokollá tette egy fiatal lány életét

Hiába írná alá már ebben a percben szó nélkül milliónyi ember, hogy Taylor Swift amerikai énekesnő névrokona lehessen, az ezzel járó figyelem ellenére temérdek árnyoldala lehet annak, ha valaki egy híresség nevét viseli. Mindezt a saját bőrén tapasztalhatta meg a skót Taylor Swift, akinek az előadó sikerével valódi pokollá váltak a hétköznapjai. A szülei ráadásul nem is okolhatóak...

Ahogyan a családját, a szüleit és a testvéreit, úgy a születése pillanatában még azt sem változtathatja meg az ember, hogy milyen név szerepeljen az anyakönyvi kivonatában. Sokan ezt a későbbiekben sem firtatják, azonban akik mégis a változtatás mellett döntenek, ők is inkább már csak felnőtt fejjel állnak neki a korántsem egyszerű procedúrának.

Pedig egyesek valóban megszenvedik azokat a neveket, amiket a szüleik választottak nekik – hol az egyszerű humor kedvéért, máskor pedig azért, mert egy alig háromkilós kisbabának bizony még jól állt a cuki név.

Ráadásul a gyerekek amellett, hogy a legtöbb esetben rendkívül őszinték, nagyon kegyetlenek is tudnak lenni, így különleges, ritka, extrém, vagy bármilyen olyan névvel rendelkező személyt kipécéznek az iskolában, akiből gúnyos szójátékot faraghatnak, vagy éppen emlékezteti őket egy ismertebb személyre. Ennek ellenére temérdek névrokon létezik a világon, akik azonos család- és keresztnévvel látták meg a napvilágot, így az is elkerülhetetlen, hogy ha valaki híres lesz, a civilként élő névrokonát is sokszor azonosítják a befutott emberrel.

Bizonyos esetekben ennek az előnyeit is ki lehet használni, azonban sokkal gyakrabban fordul elő az, hogy valakinek mindez teljesen felforgatja az életét – a legkevésbé sem pozitív értelemben.

„A poklok poklát éltem át a nevem miatt”

Annak ellenére, hogy valóban sokat lehet belőle profitálni, mégis nehéz lehet kezelni, hogy a nevünk egy jól ismert világsztáréval egyezik meg – így úton-útfélen, az újságok hasábjain, a hírekben és a közösségi médiában is állandóan belefutunk. Pláne akkor, ha napjaink legfelkapottabb előadójáról, Taylor Swiftről van szó. Egy skót fiatalnak ugyanis szintén ezt a nevet választották a szülei, ami miatt bizony komoly megkülönböztetés és megpróbáltatás éri őt a mindennapokban.

A skóciai Newarthill településén élő, 19 éves Taylor Swift híres névrokona miatt állítása szerint a poklok poklát élte meg, és állandóan akadályokba ütközik annak ellenére, hogy mint kortársai, ő maga is szereti az előadót. Ennek következtében különösen fájó a számára, hogy állandóan egy őrült rajongónak tartják, aki az énekesnő identitását akarja másolni – ez a gyanú pedig a hivatalos iratai bemutatását követően is gyakran felmerül vele szemben.

Személyi igazolványát hosszasan elemezték a különböző vizsgák előtt az iskolában, de a taxisofőrök, futárok és

a határőrök is állandóan megkérdőjelezték neve valódiságát az utazásai során, mivel azt gondolják, hogy egy kevésbé kreatív identitástolvaj csalóval van dolguk.

Swift emiatt már az összes személyi okmányát magánál hordja, bárhova is megy, így ha hosszabb huzavona után is, de bizonyítani tudja, hogy valóban így hívják, nem csak szórakozik. Bár jócskán meggyűlt a baja a nevével, annak ellenére is szereti és elfogadja, hogy sok nehézséget okozott neki az elmúlt években.

A poklok poklát éltem át a nevem miatt. Általában az embereknek csak néhány dologhoz kell az igazolványukat felmutatniuk, nekem viszont tényleg szinte mindenhez. Senki sem hisz nekem

– mondta a lány a The Scottish Sun-nak.

Nem szándékosan babráltak ki vele

Egyes esetekben a szülők rajongása vagy végtelen jópofasága vezet odáig, hogy a gyermekük egy híresség – a kedvenc színészük vagy sportolójuk – nevét kapja, bele sem gondolva abba, hogy később emiatt akár komoly célponttá is válhat. A skót Taylor Swift szülei esetében azonban erről szó sem volt, ugyanis kislányuk még azelőtt született, és lett anyakönyvezve, mielőtt az amerikai énekesnő befutott volna.

Swift szülei, Mairi Rice és Peter Swift egyaránt 43 évesek, és amikor szóba kerül ez a téma, nem győzik hangsúlyozni, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy lányuk a nevét az énekesnőről kapta, ez nincs így, hiszen akkoriban azt sem tudták, hogy létezik ilyen előadó. Mindezt a számok is alátámasztják, ugyanis az énekesnő debütáló albuma 2006-ban jelent meg, ekkorra skót névrokona, a 2004-ben született Swift már kétéves volt.

Amint megláttuk a lányunkat, úgy nézett ki, mint egy Taylor, nagyon bújós, mégis pezsgő volt. Valami volt a jellemében, ami miatt csak ezt tudtuk neki elképzelni

– magyarázta a lány édesanyja a névválasztás körülményeit.

Minden jószándékuk ellenére néhány évvel később kicsit elbizonytalanodtak, amikor az amerikai Taylor Swift berobbant a zenecsatornák kínálatába. A nevét onnantól kezdve jóval többen kezdték felismerni, amellyel fordított arányban maradt egyre kevesebb nyugta a névrokonának. Holott a fiatal lány csak jóval később, 12 éves korában, a Taylor High School (ha még nem lenne elég Taylor a cikkben) padsoraiban jött rá arra, hogy a neve korántsem hétköznapi. Erre pedig sajnálatára iskolatársai is hamar ráébredtek.

Szerencséjére komoly atrocitás ennek ellenére nem érte, bár a kezdetekkor fura volt a számára, hogy mindenki tudja a nevét az egész iskolában, ahol csupán az énekesnő utálói voltak azok, akik be-beszólogattak neki a folyosón.

Néhány vita során azt kaptam, hogy: »Kuss, a neved Taylor Swift«. Vannak, akik nem szeretik őt, de én igen

– mesélte.

A munkakeresés és a piálás is nehezebb

A skót Taylor Swiftnek nemcsak a nyaralásai során kell szinte azonnal külön sorba állnia az útlevél ellenőrzésekor, de a munkakeresést illetően is jócskán megnehezíti a dolgát a különleges név. A potenciális munkaadói ugyanis vagy nem veszik komolyan a jelentkezését a neve miatt, vagy pontosan amiatt aggódnak, hogy az ügyfelek vagy vendégek gondolkodnak majd ugyanígy.

Emiatt hadilábon áll a munkakereséssel. Ráadásul orvosok, fogorvosok, bolti dolgozók és mások is szkeptikusak vele a neve miatt, ami sok kínos helyzetet szül.

Olyannyira, hogy a repterek mellett a bárokban és a kávézókban sem meri kiejteni a nevét, ha pedig nem muszáj, a személyijét sem lobogtatja. Akkor ugyanis a hitetlenséget követően még szellemes humorizálás is övezi a nevét, hiszen ki ne írná meg a barátainak, hogy együtt iszogat Taylor Swifttel, vagy közösen várnak a reggeli kávéjukra?

(Borítókép: Ashok Kumar / Getty Images)