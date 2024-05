Daganatot találtak Kris Jenner szervezetében

Bár a Kardashian-családot híressé tevő Keeping Up with the Kardashians műsor már véget ért, a família életét továbbra is nyomon követhetik a nézők a The Kardashians nevezetű sorozatban, ami itthon a Disney+ kínálatában található meg.

A széria május végén debütáló új évadának egyik epizódjában, amelynek a napokban jelent meg az előzetese, a realitysztár egy őszinte kinyilatkoztatást is tesz a lányának, Kylie Jennernek, miszerint:

Megvizsgáltak, találtak egy cisztát, olyan, mintha egy kis daganat lenne

– mondta, mire lánya érzelmesen reagált, azonban további részleteket nem árult el az egészségügyi állapotával kapcsolatban.

Az előzetesben Jenner egészségi gondja mellett látni jeleneteket Kourtney Kardashianról is, akinek műtéten kellett átesnie, mielőtt 2023-ban megszületett legkisebb fia, Rocky. Ahogy a trailerben megjegyzi:

Be kellett mennem egy magzati műtétre, ami félelmetes volt.

Mint ismert, sürgősségi, életmentő magzati műtétet kellett végrehajtaniuk rajta az orvosoknak, hogy megmentsék születendő gyermeke életét. Akkori elmondása szerint az eddigi terhességei zökkenőmentesek voltak, így nem volt felkészülve arra, hogy ilyen nehézségekkel kell szembenéznie.

Az operáció után egy posztot is megosztott a közösségi oldalán, amelyben kiemelte, szerencsére a kórházat úgy tudta elhagyni, hogy kisfia a pocakjában maradt, és nem esett baja.