Kizárták Hollandiát az Eurovíziós Dalfesztiválról

Joost Klein nem tudott megjelenni a dalverseny péntek esti zsűridöntőjén, élő szereplése helyett korábbi, elődöntős felvételét használták róla a műsor készítői. Ahogy arról a Deadline is beszámolt, ennek oka, hogy épp vizsgálat folyik Klein ellen egy színpadon kívüli incidens miatt.

A European Broadcasting Union (EBU) közleménye szerint:

A holland előadó idei Eurovíziós Dalfesztiválon történt incidensének ügyében még tart a nyomozás. Egyeztetések folynak továbbá az EBU és az AVROTROS, a részt vevő holland műsorszolgáltató között is.

A nyomozás idejére az EBU nem engedélyezte Klein fellépését a verseny péntek esti fordulóján, továbbá végleg ki is zárták őt az idei megmérettetésből.

Az információk szerint a fellépő az utolsó percben esett ki.

A színpadtechnika és a csapat már készen állt a pénteki fellépésre, épp rakták össze a díszletet, amikor jelezték számukra, hogy a holland produkció helyett a következő performansznak készítsék elő a terepet.

Vita és tüntetés

Joost Klein dala, az Europapa a 2024-es műsor egyik legnépszerűbb szerzeménye, amiről többen úgy vélték, jó esélye van akár a győzelemre is. A svéd műsorszolgáltató, az SVT információja szerint az előadó ügyében egy fotóssal való összetűzés miatt nyomoznak. Szinte semmilyen konkrétumot nem tudni az esetről, annyi bizonyos csupán, hogy a két fél között „fizikai vita” alakult ki. Hogy ez pontosan mit takar, nem tudni. Az EBU reméli, hogy a hatóságok hamar az ügy végére járnak a helyzet sürgősségére tekintettel.

A 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál azonban nem csupán a holland énekes esetével kell megbirkózzon. Sokan bírálták a versenyt, mivel engedélyezte Izrael részvételét a jelenlegi konfliktus ellenére is. A helyzetet tovább bonyolította, hogy az izraeli versenyző, Eden Golan egészen a döntőig jutott, ahol ma este fel is lép. A napokban majd 12 ezer ember gyűlt össze tüntetni Malmö (mintegy 325 ezer lakosú) városában, ahol a versenyt is tartják.