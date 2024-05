Vilmos herceg megtörte a csöndet, elárulta, milyen állapotban van Katalin hercegné

Épp a Scilly-szigeteken tett látogatást Wales hercege, itt mesélt arról, hogy felesége jól van, azonban további részleteket nem osztott meg. Katalin hercegnénél még márciusban diagnosztizáltak rákot, meg is kezdték nála a kemoterápiás kezelést. Vilmos herceg csupán április közepén tért vissza udvari kötelezettségeihez.

A walesi herceg a napokban meglátogatta a Scilly-szigeteken található St. Mary’s Community Hospitalt. A kórháznál egy új egészségügyi és szociális intézmény épül majd, ezt szerette volna megnézni Vilmos. A herceg azt mondta, gyermekei, György, Sarolta és Lajos nagyon féltékenyek voltak, hogy nélkülük utazott ide, és még idén szeretné elhozni őket is Cornwallba – részletezi a BBC. Az utazás Vilmos első hivatalos látogatása a Scilly-szigeteken, mióta Cornwall hercege lett.

„Jól van, köszönöm!”

Vilmos találkozott a Hugh Town kórházának személyzetével, hogy az új, integrált egészségügyi és szociális intézmény bővítési projektjéről beszéljenek. A létesítmény a tervek szerint növelni fogja az elláthatóság körét, miközben biztosítani szeretnék, hogy az embereket a lehető legközelebb tudják kezelni otthonukhoz, ezáltal nem kéne a helyieket a kis szigetcsoportról a fő szigetre szállítani. Az új épületet a tervek szerint jövő nyáron adják át.

Tracy Smith, a St. Mary’s adminisztrátora látta vendégül a herceget körútja alkalmával. Smith érdeklődött Katalin hercegné állapota felől is, amire Vilmos szűkszavúan annyit felelt:

Smith azt is felvetette Wales hercegének, ha ideje engedi, jöjjön el a hercegnével és gyermekeivel csupán látogatóba is majd a szigetekre.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Katalin walesi hercegné március 22-én videóüzenetben jelentette be, hogy rákot diagnosztizálták nála, azonban azt, hogy a betegség melyik fajtájával küzd, nem részletezte. Azt is elmondta, megkezdte a kemoterápiát, továbbá időt, teret és nyugalmat kért a családja és önmaga számára is a következő hónapokra.