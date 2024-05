Eva Mendes keményen odaszólt azoknak, akik szerint nem oké 40 felett gyereket vállalni

Desi, Mami and the Never-Ending Worries címmel, angol és spanyol nyelven adja ki első gyerekkönyvét Eva Mendes. Az amerikai színésznő nemrégiben a People magazinnak nyilatkozott a megjelenést illetően, amiből kiderült, hogy közel tíz évvel ezelőtt, amikor első kislányával volt várandós, rengeteg negatív kritikát kapott.

Amikor 40 éves voltam, az emberek hatalmas ügyet csináltak abból, hogy teherbe estem, de nekem ez teljesen normális volt. Aztán 42 éves lettem, és kiderült, hogy ismét várandós vagyok

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek után mindenkitől csak azt hallgatta, hogy „ó, istenem, annyira fáradt leszel, az embereknek a 20-as éveikben kellene gyereket vállalniuk”, ami szerinte nagyon gonosz volt. „Egy terhes anyuka sem akar ilyeneket hallani” – magyarázta Mendes, aki szerint igenis ez a legtökéletesebb kor a gyerekvállalásra, legalábbis számára.

A húszas éveimben engem nem volt szabad gyerek közelébe engedni. Egyszerűen mocskos szájú voltam, és folyamatosan cigiztem. Az életem egy korábbi korszakába sem illett volna bele egy gyerek, most viszont mindennél boldogabb vagyok

– magyarázta a kétgyermekes anyuka.

A tökéletes férj

A hamarosan megjelenő gyerekkönyvért azonban nemcsak maga az író, hanem a mögötte álló férj, jelen esetben Ryan Gosling is odáig van. Mendes a napokban az Instagramon posztolt arról, hogy férje saját filmjének promózása közben arról is tett, hogy felesége könyve is megkapja az annak járó figyelmet – mindezt úgy érte el, hogy az interjúk alatt egy Desi, Mami and the Never-Ending Worries feliratú pólót viselt.