Meghalt Susan Backlinie színésznő, A cápa első áldozata

Meghalt Susan Backlinie színésznő és kaszkadőr, aki Steven Spielberg híres horrorfimje, A cápa első áldozatát alakította – írja a Variety.

Backlinie-t szombat reggel a kaliforniai otthonában érte a halál. A 77 éves színésznő szívroham következtében vesztette életét.

Backlinie leginkább A cápában játszott Chrissie Watkins szerepéről volt ismert, akit az 1975-ös film ikonikus nyitójelenetében egy cápa megtámad és halálra marcangol. A széles körben elterjedt hiedelemmel ellentétben Backlinie hatásos sikolyai a nyitójelenetben nem annak tudhatók be, hogy megsérült a hevedertől, amely előre-hátra rángatta, hanem az őszinte és lehető leghitelesebb alakítás érdekében senki sem figyelmeztette, hogy víz alá rántják.

Susan Backlinie 1946. szeptember 1-jén született. Színészi és kaszkadőri munkája mellett egykor állatidomár is volt, színészi karrierje befejezése után pedig könyvelőként dolgozott.

Az 1980-as évek elejéig több filmben is szerepelt. Többek között feltűnt a Nagy Muppet rajcsúrozás (1981) vagy a Meztelenek és bolondok (1979) című alkotásokban. Utóbbiban A cápa paródiajelenetében kapott szerepet, amikor cápa helyett egy japán tengeralattjáróval nézett szembe.

Backlinie néhány televíziós sorozatban is feltűnt, köztük a The Quest, a Quark és a The Fall Guy című sorozatokban. További filmjei közé tartozik a The Grizzly & the Treasure (1975), az A Stranger in My Forest (1976) és Az állatok napja (1977).