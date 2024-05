Kucsera Gábor színt vallott, többször is megcsalta Tápai Szabinát

Hiába tűnt úgy, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor kapcsolata már 2023-ban véget ért, az exkézilabdázó és a korábbi kajakozó, úgy tűnik, nem tudja elengedni egymást, így hivatalosan továbbra sem váltak el. Ennek ellenére még mindig sok kérdőjel van a házasságuk megromlásával kapcsolatban, amelyek közül most egy kételyt biztosan eloszlatott a korábbi olimpikon, Kucsera Gábor ugyanis bevallotta, többször is hűtlen volt feleségéhez, az afférokat pedig mindig letagadta Tápai Szabina előtt. Minderről Hajdú Péter műsorában beszélt, ahol a korábbi, droggal való viszonyáról és sportolói karrierjéről is megosztott eddig nem ismert részleteket.

Ahogyan arról korábban az Index is beszámolt, annak ellenére, hogy sokáig úgy tűnt, biztosan külön utakon folytatja életét az elmúlt években a tévés szerepléseikkel hírekbe került exsportoló házaspár, Tápai Szabina és Kucsera Gábor, mégsem váltak el hivatalosan, a párhoz közel állók pedig akkor úgy nyilatkoztak, hogy korántsem lefutott kör még a kettejük kapcsolata.

Ugyan nyilatkozataikban mindketten megerősítették többször is, hogy bármi történt is a kapcsolatukban, valamiért végül mindig együtt maradtak, újabb, eddig sosem hallott részletek derültek ki kettejükről. Legalábbis annyit már biztosan tudhatunk, ami a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor pénteki adásának előzeteséből kiderült, aminek Kucsera Gábor lesz a vendége.

A Frizbi TV YouTube-csatornáján vetített műsorban a korábbi olimpikon kajakozó amellett, hogy házasságának legféltettebb titkait is kiteregette, beszélt drogügyeiről és sportkarrierjének legnehezebb pillanatairól is. A legmegdöbbentőbbeket mégis Tápai Szabinával kapcsolatban mondta, akivel már 11 éve alkotnak egy házaspárt, 2013 óta azonban többször is nehézségekkel szembesültek. Volt, hogy az exkajakozónál telt be a pohár, és szeretett volna elválni, ahogyan megesett, hogy Tápai Szabina sürgette a különválást, végül azonban mindig sikerült a másik félnek elérnie, hogy adjanak még esélyt kettejüknek.

Az előzetesből ugyan az nem derül ki, hogy pontosan mi vezetett odáig, hogy a válás mellett döntöttek, Kucsera Gábor elárulta, bizony jócskán adott okot arra, hogy elhagyják, még ha ezeket az ügyeket mindig tagadta is felesége előtt. A párbeszéd így hangzott:

Hajdú Péter: Na öntsünk tiszta vizet a pohárba. Volt megcsalás? Kucsera Gábor: Volt. H. P.: És le is buktál? K. G.: Nem. Úgy határozottan nem. H. P.: Tagadtad mindig? K. G.: Mindig, mindent

– hangzott el a párbeszéd, amely végén Hajdú természetesen felteszi a kérdést, hogy akkor mégis miért ment szét a házaspár, erre azonban persze csak a teljes adásban kapnak választ az azt követők.

És hogy mit szól ehhez a korábbi kézilabdázó? Jó eséllyel pénteken ezt is megtudhatjuk, ugyanis az előzetes végén látható, hogy Tápai Szabina is betoppan Hajdúhoz, aki valószínűleg nem felejti el feltenni neki is a témára vonatkozó kérdéseket.

(Borítókép: Tápai Szabina és Kucsera Gábor 2020. augusztus 3-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)