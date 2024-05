A Mad Max rendezője szerint nincs mentség arra, amit Tom Hardy tett

A filmvásznon hiába tűnik remeknek az összhang, a legnagyobb sikerfilmek forgatásain is bizony előfordul, hogy a színészek, sokszor a főszereplők sem jönnek ki egymással. Ez a helyzet a Mad Max: A harag útja című filmmel is, amely készítésekor Tom Hardy korántsem bánt kesztyűs kézzel Charlize Theronnal – a sokszor késő és agresszív színész viselkedése pedig George Miller szerint is elfogadhatatlan volt. Szerinte emiatt sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetniük arra, hogy a szereplők fizikai és mentális egészsége ne sérüljön a forgatások során.