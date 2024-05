Kibékülhetnek a One Direction tagjai

Fontos lépésre szánhatja el magát Zayn Malik, az énekes a Daily Mail információja szerint ugyanis szeretne kibékülni a One Direction korábbi tagjaival. Mindez persze nem jelenti azt, hogy meg is bocsátanak az együttesből 2015-ben kivált tékozló fiúnak a többiek, már csak azért sem, mert a hírek szerint hosszú évek óta nem állnak szóba egymással. A brit bulvárlap bennfentese szerint ennek ellenére van remény a békülésre, amely akár a banda összeállásához is vezethet.

Ahogyan a kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején mindenki a Take That és a Backstreet Boys slágereit fújta, úgy 2010 után ugyanolyan természetes volt, hogy lányok milliói az angol X-Faktor című tehetségkutatóban feltűnt One Direction fiúbandáért rajonganak.

Emiatt is volt hatalmas törés a fanok számára, amikor 2015-ben Zayn Malik kivált a csapatból, majd nem sokkal később az egy ideig még együtt próbálkozó Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne és Louis Tomlinson is a saját szólókarrier kiépítése mellett döntött. Malik szakításának okán akkoriban sokat csámcsogott a sajtó, az énekes azonban mindössze annyival indokolta a döntését, hogy szeretne újra normális életet élni, mert nem bírja a stresszt.

A fiatal énekes a nyugodt élet reménye ellenére később szinte minden hónapban a bulvárlapok oldalain díszelgett valamilyen botránnyal, a szólókarrierjét illetően azonban nem hozott rossz döntést – ahogyan korábbi társai, ő is rendkívüli sikernek örvend. A csapat tagjai ennek ellenére mint barátok is többször összerúgták a port Malikkal, aki emiatt most közel 10 évvel a különválás után ismerősei szerint a fejébe vette, hogy megjavítja a kapcsolatát a One Direction-ös srácokkal.

Malik állítólag elsősorban a barátságukat szeretné újjáépíteni, de nem feltétlen zárkózna el attól sem, hogy újra összeálljanak.

A Daily Mailnek nyilatkozó bennfentes szerint Malik „nem tudja, hogy ez valaha megtörténik-e, és ha igen, akkor mikor, de szívesen kezdeményezne beszélgetést, és megpróbálna mindegyikükkel kibékülni”.

Az informátor kiemelte, bár megvan az esélye annak, hogy újra együtt zenéljen a csapat, Zayn Malik elsősorban a régi barátait szeretné visszakapni, nem pedig a korábbi sikerprojektet újjáéleszteni. Így bízik benne, hogy a rajongók is megértik majd, ha az esetleges békülés ellenére sem áll újra színpadra a One Direction.

Sokkal érettebb, mint volt, és ezt meg akarja mutatni a többi srácnak is. Csodálatos lenne, ha újra barátok tudnának lenni

– emelte ki Malik ismerőse.

Egyszerű dolga azonban biztosan nem lesz az énekesnek, ugyanis többször is hangoztatta: a távozását követő években elhidegült a bandatársaitól, és azt állította, senkit nem érdekelt, hogy mi van vele, ráadásul Harry Styles sem volt olyan igaz barátja, mint azt sokan hitték. Ezzel alapvetően probléma sem lenne, azonban a társak azt állítják, hogy pont Zayn Malik volt az, aki nem kereste őket a kiválást követően, így vélhetően a békülés sem lesz egy egyszerű menet. Bár ki tudja, lehet, hogy az idő egyszer a rajongók örömére végre tényleg begyógyít valamit...

(Borítókép: A One Direction tagajai, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles és Niall Horan 2014-ben. Fotó: JM Enternational / Getty Images)