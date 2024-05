Curtis hisz testvére ártatlanságában, zavaros vallomással folytatódott a meggyilkolt focista tárgyalása

Zárt rendszerű videóhívással jelentkezett be a Markó utcai tárgyalóterembe a Katzenbach-gyilkosság tanúja. A férfi az Encsi Járásbíróság tárgyalóterméből kapcsolódott be, és már az elején leszögezte, hogy mindegyik vádlottól fél az ügy súlya miatt, noha csak a harmadrendű L. Istvánt ismerte fel.

Széki Attila rapper, művésznevén Curtis még a tárgyalás előtt az Indexnek elmondta, hogy teljes mértékben hisz testvére ártatlanságában, és bízik abban, hogy Sz. Lajos letartóztatásán is enyhítenek a későbbiekben.

Nem akar elszökni, elrejtőzni, korábban is volt arra alkalom, hogy kiengedték, és mindenben együttműködött

– utalt ezzel arra, hogy az elmúlt években volt példa rá, hogy szabadulhatott a börtönből az ügy másodrendű vádlottja.

Zavaros, ellentmondásos vallomás

A tanú hosszú időn át tett vallomást, de ez sem segített azon, hogy az ügy résztvevői megértsék, pontosan mit is látott a férfi. A története szerint tíz évvel ezelőtt egy szeptemberi napon egy encsi benzinkúton járt.

A töltőállomásnál egy fekete autó mellett Kaltenbach (a tanú folyamatosan így nevezi Katzenbach Imrét – a szerk.) egy orosz férfival veszekszik, amiből előbb dulakodás lesz, majd a szláv ajkú férfi valamivel fejbe veri a focistát, aki ettől csuromvéres lesz. A véres fejű embert ezután betuszkolják a fekete, szlovák rendszámú terepjáróba, majd elhajtanak a helyszínről.

A benzinkúton eközben jelen volt még a már korábban elítélt, jelenleg tanúként meghallgatott H. Attila, majd később Katzenbach Imre felesége is. Elmondása szerint Attilának látni kellett a verést, de sem ő, sem a felesége nem tette szóvá, hogy megsérült Katzenbach, ahogy azt sem, hogy elviszik magukkal a focistát. Az egyik furcsaság, hogy a történteket nagyjából tíz évvel ezelőttre teszi, ekkor azonban a vád szerint is már legalább öt éve halott volt Katzenbach Imre.

Nem segített a férfi vallomásának megértésében, hogy az eljáró bírónő, dr. Halász Beáta ismertette a korábbi rendőrségi feljegyzéseket. Ekkor ugyanis jóval több szereplőről számolt be a rendőröknek, mint most a bíróságon. Eredetileg ugyanis szerepel a történetben a borsodi alvilág egyik ismert arca, Fióka, aki szintén megjelent a kúton, igaz, ő csak köszönt a vitatkozó orosznak és Katzenbachnak. Őt onnan is ismeri, hogy sofőrként dolgozott neki és Katzenbachnak, amikor utóbbi a hatvani OTP-bankfiókból százmilliókat vett magához.

A tanú képek és a videóhívás alapján felismerte H. Attilát, Katzenbach özvegyét és H. Attila jelenlegi párját, Tündét is, azonban képről a rendőrségen még Lipcsei Péter labdarúgót azonosította Kaltenbach helyett. A férfit két órán át hallgatta meg a bíróság, egy ponton már az eljáró ügyész is ellentmondásosnak nevezte a vallomását.

Megfenyegette őt Curtis testvére, de lehet, mégsem

A tanú a vallomása vége felé szüntelenül ismételte, hogy fél vallomást tenni, vagy részletesebben beszélni a történtekről, mert egy karácsonyi napon Sz. Lajos megfenyegette őt. Noha képről nem ismerte fel, állította, hogy Curtis testvére meglátogatta őt a borsodi otthonában, és közölte vele, hogy felejtse el a benzinkúton történteket, és ne beszéljen a hatóságoknak.

Sz. Lajos kijelentette: nehezen tudott volna odautazni, mert ekkor bűnügyi felügyelet alatt állt, ami miatt majdnem óránként kellett jeleznie a rendőröknek, hogy még mindig az otthonában tartózkodik. Miután ellépett Sz. a mikrofontól, a tanú közölte, hogy lehet, mégsem Curtis testvére a fenyegető személy, mert az a férfi selypített.

H. László elsőrendű vádlott védője, Zamecsnik Péter indítványozta, hogy Fiókát és Shreket, valamint Lichy József ügyvédet hallgassa meg a bíróság tanúként. Utóbbit azért is szeretnék, mert a történtekről neki számolt be elsőként a tanú. A tárgyalás további részében lehallgatási jegyzőkönyveket ismertetett a bíróság, ami miatt többször vitába bonyolódott az elsőrendű vádlott, H. László és H. Attila, egymást hazugsággal vádolva.

Életfogytiglant kért az ügyész

A vádiratban három vádlott szerepel: az ügyben érintett zrt. egyik vezetője mint felbujtó, valamint az emberölés két végrehajtója. A végrehajtókat közvetlenül megbízó 51 éves férfival szemben a főügyészség már korábban vádat emelt. A dokumentum szerint az ügy sértettje 2007-ben névlegesen elvállalta egy cég vezetését, tudva, hogy a cég valótlan tartalmú számlákat állít ki egy akkoriban ismert zrt.-nek. Feladata az volt, hogy a valótlanul kiállított számlák ellenértékét készpénzben felvegye, és az összeget visszajuttassa a zrt. két vezetőjének – akik közül az egyik már korábban elhunyt, a másik pedig a vádiratban szereplő felbujtó.

A focista azonban 2009 áprilisában az általa felvett ötszázmillió forintot nem juttatta vissza a zrt. vezetőinek, hanem azzal külföldre távozott. Pár hónappal később a társaság két vezetője a sértett tartózkodási helyéről tudomást szerzett, és hazahozatták. A cég vezetőit dühítette, hogy a focista az elvitt pénz jelentős részével nem számolt el, ugyanakkor tartottak is tőle, mert túl sokat tudott róluk, és féltek, hogy a hatóságokhoz fordul, mivel már nem akart részt venni a bűnös tevékenységükben – írta a főügyész. Hozzátette: emiatt a két cégvezető a vád szerint elhatározta, hogy megöleti a férfit. Az emberölésre 2009. szeptember elején adtak megbízást egyik emberüknek, egy 51 éves férfinak.

A férfi a megbízást elfogadta, azonban a tényleges végrehajtásra ő is megbízást adott; egy régi barátját kérte fel a focista megölésére. A férfi vállalta az emberölést, de cserébe ingyen vadászati lehetőséget, valamint legalább hárommillió forintot kért magának és a maga mellé bevont másik végrehajtónak, aki az ügy harmadik vádlottja. A vád szerint az 51 éves férfi 2009. szeptember 28-án a benne megbízó, gyanútlan sértettet gépkocsival Baranyajenő térségébe, egy általa előre kiásatott gödör közelébe vitte, ahol a két végrehajtó már várta őket. Az autóból kiszálló focistát az ott várakozó két férfi rögtön megtámadta, miközben az 51 éves megbízó elhajtott a helyszínről.

A két vádlott közül az egyik lefogta a férfit, társa pedig súlyosan bántalmazta, ennek következtében a sértett a helyszínen meghalt. A vádlottak ezután a holttestet az előre kiásott gödörbe helyezték, és földdel befedték.

A FOCISTA FÖLDI MARADVÁNYAIT A NYOMOZÓ HATÓSÁG 2020. OKTÓBER 22-ÉN TALÁLTA MEG.

A Fővárosi Főügyészség az ügyben előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség mindhárom vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A sértettet a helyszínre szállító 51 éves férfival szemben a Fővárosi Főügyészség egy elkülönített eljárásban már korábban vádat emelt.

A volt MTK-s labdarúgót az Eclipse-ügyben is körözték a hatóságok. A 2010-ben kirobbant ügyben az akkori Vám- és Pénzügyőrség sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a 45 éves, sülysápi kötődésű Katzenbach Imre neve is felmerült az egyik céggel kapcsolatban. Ahogy akkoriban közölték, a férfi megalapozottan gyanúsítható volt bűncselekményben való aktív részvétellel, ugyanis mintegy félmilliárd forint került a bankszámlájára. A hatóságok szerint a 2005 és 2009 között nagy értékű informatikai, gépkocsik eredetiségvizsgálatára és biometrikus útlevelek elkészítésére kiírt közbeszerzési pályázatokon nyerő Eclipse vezetői a tízmilliárdos nagyságrendű árbevétel után fizetendő áfa mértékét jogellenesen csökkentették, így a cég több mint egymilliárd forintnyi adót nem fizetett be. A férfi akkoriban viszont nyomtalanul eltűnt, a holttestét pedig 2020 őszén találták meg Baranyában. A rendőrség akkor azt közölte, hogy 2019-ben jutottak olyan információk birtokába, hogy a férfi emberölés áldozatává vált.