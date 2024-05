Újra sortűz alá vették a Netflixet

Nem indult túl jól a 2024-es év a Netflix számára, miután már az esztendő elején kiverték a biztosítékot a Raël: A földönkívüliek prófétája című négyrészes sorozattal, amelyet a nézők túl felkavarónak ítéltek meg. A Raëlian Movement nevezetű nemzetközi ufóvallást megalapító Claude Vorilhon életét bemutató széria mellett hasonló fogadtatásban részesült az olasz pornólegendáról, Rocco Siffrediről szóló Szuperszex. A sorozattal kapcsolatban olyan aggályok merültek fel, hogy a felületre tévedő gyerekekre káros lehet, illetve egyes nézők kifogásolták, hogy a pornográf tartalmak ennyire beszivárogtak a Netflixre. Legutóbb a Szarvasbébi című produkció miatt zúdult össztűz a platformra, mivel nem tudták megvédeni a széria sztoriját inspiráló valós személy kilétét. Jelenleg pedig az A Man In Full alkotás miatt akarják bojkottálni a felületet.

Az A Man In Full hatrészes drámasorozat az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő, Regina King és Thomas Schlamme rendezésében készült, a főszerepben Jeff Daniels és Diane Lane tűnnek fel. A produkció május 2-án jelent meg a Netflixen, és Tom Wolfe azonos nevet viselő, 1998-ban megjelent regénye szolgált az alapjául. A sztori Charlie Croker atlantai ingatlanmágnásról szól, aki csődöt jelent, ám meg kell védenie a birodalmát azoktól, akik hasznot akarnak húzni ebből. A sorozattal eddig a pontig nem is lenne gond, azonban a nézők ismételten pornográf tartalomra bukkantak, ami miatt összecsaptak a hullámok a Netflix felett.

A heves kritikák a sorozat utolsó epizódjában szereplő egyik jelenet miatt érték a platformot, amelyben Tom Pelphrey színész karaktere Viagrát vesz be, majd felfedi férfiasságát pályatársa, Jeff Daniels előtt – amit premier plánban láthat a néző is. A széria debütálása óta már többek szólaltak fel a látottakkal kapcsolatban, kiemelve, A Man In Full csak egy újabb iskolapéldája annak, hogy komoly aggodalmak merülnek fel a streamingszolgáltatók szabályozásával kapcsolatban. Egyesek úgy vélik, azáltal, hogy a felületen kezdenek mainstreammé válni a pornográf elemekkel operáló produkciók, a gyerekek is egyre nagyobb veszélyben vannak – bár érdemes hozzátenni, hogy a számukra egy külön felületet is fenntart a Netflix, amelyen keresztül nem érik el a 18+-os tartalmakat.

Nem akarok szexuális képsorokat látni, amikor egy drámát nézek. Már most túl sok van belőlük, lealacsonyítanak minket, és nem tesznek minket jobbá egy állatnál. A nézőket nem szabad arra kényszeríteni, hogy pornográfiát nézzenek. Ez a tendencia könnyekkel fog végződni, mivel lehangoló, nem túl titokzatos és elveszi az élet varázsát

– nyilatkozta Mary Killen etikettszakértő, míg Anne Atkins író úgy nyilatkozott, a Netflix már nem tudja, hol vannak a határok:

Egy jól láthatóan felálló pénisz nemcsak felháborító sok normál néző számára, de művészileg is teljesen szükségtelen: egy pillantás lefelé, egy felvont szemöldök sokkal többet mutatott volna.

Az NMHH is lecsapott

A netflixes produkciók korhatári besorolása kapcsán már a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is talált némi kivetnivalót. Mint megírtuk, a Médiatanács legutóbb állampolgári bejelentés alapján, a klasszifikációs rendelkezések érvényesülése szempontjából vizsgálta a platformon elérhető, Locke & Key – Kulcs a zárját című sorozat 1. évadának 2. epizódját, amelyet 13+ korhatári jelöléssel tett elérhetővé Magyarországon a médiaszolgáltató. A testület szerint a műsorszámot a filmben található erőszakos szexuális jelenetek miatt magasabb korhatári kategóriába (18 éven aluliak számára nem ajánlott) kellett volna sorolni, ezért a hatósági ellenőrzés megállapításait továbbította a holland társhatóság, a CVDM részére.

A holland hivatal a teljes sorozatot megvizsgálta, és arról tájékoztatta az NMHH-t, hogy a sorozat Hollandiában elfogadott korhatári besorolása 16+, tehát az egyes epizódokat ezzel a jelzéssel kellene elérhetővé tenni Magyarországon is.

A NETFLIX A VIZSGÁLAT NYOMÁN 16+-OS JELÖLÉSRE VÁLTOZTATTA A MŰSORSZÁM KORHATÁR-BESOROLÁSÁT MAGYARORSZÁGON.

(Borítókép: Jelent a Man In Full című sorozatból. Fotó: Netflix)