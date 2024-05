Egymás fojtogatásából csináltak sportot az oroszok

Vik Mikheev orosz harcművész a koronavírus-járvány alatt alkotta meg a car-jitsu sportágat, amelyben mára különböző bajnokságokon is megmérkőzhetnek a versenyzők. A brazil dzsúdzsucu alapjait felhasználva alkotta meg a harcművészet egy új formáját, amelynek egyre több érdeklődője akad.

A harcművészeteket, küzdősportokat tekintve széles palettáról válogathatnak a sportolni vágyók, ugyanis ezen kategóriákba sorolható többek között a boksz, a vívás, a kick-box, a karate vagy akár az MMA. A harcművészeteket vékony mezsgye választja el a küzdősportoktól, olykor szinonimaként használják őt, ám az egyes sportágak jellegéből egyértelműen kikövetkeztethető, hogy melyikbe illik bele a leginkább. Ha az előbbi felsorolást vesszük figyelembe, akkor megállapítható, hogy míg a boksz és a vívás inkább küzdősportok, a karate pedig harcművészet, addig az MMA és a kick-box például a harcművészet elemeit ötvöző küzdősportok. Évszázadok, évtizedek, a boksz esetében a Krisztus előtti idők óta létező sportágakról beszélünk, amelyek létezésével mind tisztában vagyunk. Az viszont már kifejezetten kivételes a 21. században, ha újabbak képződnek.

A koronavírus-járvány alatt mind megtapasztalhattuk, milyen az, amikor a négy fal közé szorulva kell feltalálnunk magunkat. Sokan ekkor leltek rá új hobbikra, vágtak neki a kenyérsütésnek vagy kezdtek el új nyelveket tanulni, ám Vik Mikheev orosz harcművész egészen máson törte a fejét. A férfi a lezárások alatt egy új harcművészeti ágat indított útjára: a car-jitsut. A brazil dzsúdzsucu – az eredeti dzsúdzsucu japán – alapjait segítségül hívva alkotta meg, ám extrémebb körülmények között, egy autóban zajlanak a mérkőzések (amelyek könnyen emlékeztethetnek minket az akciófilmekben látható jelenetekre).

Mint ismert, a brazil dzsúdzsucu 1920 óta létező sportág, ami Maeda Micuo dzsúdószakértőhöz köthető, aki akkoriban emigrált Brazíliába. Az országban népszerűsíteni szerette volna a dzsúdót, így tanítani kezdte, köztük Gastao Gracie üzletember fiát, Carlost, aki a tudást továbbadta a fiainak és a testvéreinek. A dzsúdót ekkor már az egész család művelte, amit továbbfejlesztettek, és egy hatékonyabb, kifinomultabb harci rendszert hoztak létre annak érdekében, hogy egy gyengébb fizikumú ember is felvehesse a harcot egy erősebbel. A dzsúdó elemeit ötvözték a dzsúdzsucuval és más brazil harcművészetekkel, így jött létre a brazil dzsúdzsucu, amelyben ütések és rúgások nélkül küzdenek a versenyzők.

A Vik Mikheev által kitalált car-jitsut illetően szintén mellőzve vannak mind az ütések, mind a rúgások, ám azáltal, hogy egy autóban birkóznak egymással a felek, újfajta „leterítési” módszerek csapódtak hozzá a repertoárhoz. A biztonsági öv használata például sorsdöntő lehet a játékosok szempontjából – bár nem kellemes látvány, ahogy a versenyzők egymást fojtogatják vele. A dzsúdzsucuhoz hasonlóan a car-jitsunál is a dominancia megszerzésével lehet pontot szerezni a küzdelem során, amely minden esetben úgy indul, hogy a versenyzők a jármű első ülésén, biztonsági övvel bekötve, térdre tett kézzel várják a jelzést. Amikor ez megtörténik, a legtöbben először saját magukat próbálják meg kiszabadítani, miközben az ellenféllel is hadakoznak. Háromperces körökben mérkőznek meg egymással, ez idő alatt a vezető és az utasülések között váltogatják a pozíciójukat. Értelemszerűen az nyer, aki a leghamarabb képes leteríteni a másik felet, feladásra bírva őt.

Nem mindenkinek lett a kedvence

A sportág népszerűsége Oroszországban kezdett el növekedni első körben, ami bajnokságot szült, majd az Egyesült Államokban szintén hódító útra indult, ahol a CarJitsu Championship keretében küzdhetnek meg egymással a versenyzők. A különös sportágat egyébként az amerikai 2023 Back That Year Up tévéműsorban is megemlítették, amiben Kevin Hart és Kenan Thompson reagáltak egy meccsre – Thompson azt hitte, a játékosok meg akarják ölni egymást.

Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy nem mindenkinek nyerte el tetszését a harcművészet ezen formája, mivel a bajnokság közösségi felületein sok értetlenkedő hozzászólással találkozni. Volt, aki azt fogalmazta meg, ez a legértelmetlenebb dolog, amit valaha látott, míg egy másik kommentelő azon lamentált, vajon a következő a fürdőszobai MMA lesz-e. Utóbbira ugyan még várni kell, az elmúlt években számos más, szokatlannak vélt sportág lett közkedvelt. Közéjük sorolható a Power Slap League, amelyen a játékosok egymást pofozzák, illetve szintén Oroszországban lett népszerű a telefonfülkés boksz – amelynek szabályai szerint a versenyzők addig gyepálják egymást, amíg valaki megadja magát vagy kiütik.

A termékeny 21. század

Bár a leginkább ismert sportok már régóta velünk vannak, a car-jitsu mellett egyéb ágak is kifejlődtek a 21. században. Magyarországról indult például a teqball, ami a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával lett kialakítva, egy ívelt asztalon játsszák. A magyar innovációt hivatalosan 2014-ben Budapesten mutatták be. Az első világbajnokságot 2017-ben a magyar fővárosban rendezték meg. Egy évvel később a franciaországi Reims volt a házigazda, 2019-ben pedig ismét Budapest adott otthont a vb-nek. A 2017-ben alapított Nemzetközi Teqball Szövetség a világ legrövidebb idő alatt hivatalosan elismert sportága lett, miután 2020-ban a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége (GAISF) közgyűlésén több mint kilencven százalékuk szavazott igennel.

A teqball mellett nagy sikernek örvend még a minifociként is ismert socca, a Nigériából származó loofball, amely a kézilabda és a röplabda elemeit ötvözi, illetve az Új-Zélandon született hungerball, ami tulajdonképpen egy felfújható arénában játszott foci. A 21. század szüleménye előbbieken kívül a bossaball, amit a spanyol Filip Eyckmans talált ki 2004-ben. Bár a sportág látszólag főleg a röplabdára hasonlít, a labdarúgás, a torna és a capoeira szintén szerepet kap a játékban. A teljesség igénye nélkül az alábbi sportágak szintén az elmúlt 24 év terményei:

earthing : a sprintfutás és az úszás egyvelege,

: a sprintfutás és az úszás egyvelege, hantis : a pingpong és a tenisz ötvözete,

: a pingpong és a tenisz ötvözete, blo-ball : asztalitenisz ütők nélkül, a labdát szájjal fújják,

: asztalitenisz ütők nélkül, a labdát szájjal fújják, hammerfield : a Bosszúállók című film ihlette sportág, amelyben egy kalapáccsal kell megütniük egy harangot a játékosoknak a pályán,

: a Bosszúállók című film ihlette sportág, amelyben egy kalapáccsal kell megütniük egy harangot a játékosoknak a pályán, knuckle racket: olyan, mint a tenisz, ám a játékosok ütőjének nincs nyele, hanem egy fogantyút markolnak meg közvetlenül a háló alatt.

(Borítókép: Eidson és Punisher küzdelme a CarJitsu Championship során. Fotó: YouTube)