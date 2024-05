Azahriah mondott egy éleset a mai politikáról

Azahriah másfél órás interjút adott Friderikusz Sándornak, a csütörtökön megjelent podcastban többek között Magyar Péterről, az ellenzékről, és egyéb közéleti kérdésekről is beszélt.

Azahriah több dalában is üzent már közvetve vagy közvetlenül politikusoknak, és februárban az influenszer-tüntetésen is bejelentkezett egy videóüzenet erejéig. A jelenlegi közéleti helyzetről is szót ejtett, Friderikusz Sándor kérdésére elárulta, borzasztóan nívótlannak tartja a választási plakátokat.

Ez inflálja el a politikát, ezért nem akarnak foglalkozni vele az emberek, mert méltatlannak tartják. Az, hogy közpénzből mennek ezek a plakátok, egyszerűen dedó színvonal, elszomorító, hogy így működik ez az ország

– nyilatkozta a zenész a Blikk beszámolója alapján.

Magyar Péterrel, a Tisza Párt alelnökével kapcsolatban pedig kifejtette, szerinte nagyon izgalmas, hogy a Fideszből kiválik valaki, mert erre még nem nagyon volt példa. Úgy véli, Novák Katalin és Varga Judit lemondatása is egy bizonyíték volt a kormány gyengeségére.

„Azért egy Kaleta-ügyet és egy Szájer-ügyet is elsunnyogtak úgy, hogy mindenki tudott róla, de hát nem reagáltak rá semmit, ment tovább az élet. Egyformán érkezik Fidesz- és a DK-kritika Magyar Péter részéről. Azért ezt ellenzéki oldalról még nem próbálták meg. Szerintem, ha valaki két oldalról, a DK és a Fidesz részéről is kapja a propagandát és a mocskolódást, az onnan tudja, hogy jó úton jár” – fogalmazott Azahriah.

Nem akar olyan lenni, mint Nagy Ervin

Friderikusz arról is kérdezte a fiatal zenészt, hogy képes lenne-e egy politikai ügyet olyan intenzitással támogatni, mint Nagy Ervin.

Ha a társadalmi tudat, amely bennem van, azt érezné, hogy ez a jó út, akkor csinálnám, de abban a formában például, ahogy Nagy Ervin csinálja, nem. Nekem, mint előadónak, zenésznek nem szabad minden egyes platformon, minden áron, minden nap a politikát nyomni az emberek fejébe, nem ez a hivatásom. Ezzel ugyanis inflálom a megnyilvánulásom súlyát

– válaszolta.

A jövő heti fellépésével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, a Papp László Sportarénában rendezett koncertre tavaly azok a hallgatók jöttek el, akik ismerték őt, és szerették a dalait, az ő elvárásaikat bőven sikerült túlszárnyalni. „Ezt a Puskás már túllőtte bőven, a második, illetve harmadik napnyi ember szerintem inkább már érdeklődő, és ez olyan, mintha nem is a koncertem lenne, hanem egy meghallgatás” – tette hozzá.

Mint ismert, a 22 éves zenész május végén tripla koncertet ad a Puskás Arénában, a nyáron pedig több hazai fesztiválon és külföldi nagyvárosban lép fel. Azahriah nemrég új dallal rukkolt ki, a cipoe valódi korkritika, 2024. április 1-jén (húsvéthétfőn és bolondok napján) került fel a zene- és videómegosztókra.

(Borítókép: Azahriah (Baukó Attila) 2023. augusztus 24-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)